Longa potiguar 'O Alecrim e O Sonho' é exibido gratuitamente em Natal

O longa-metragem 'O Alecrim e O Sonho', escrito e dirigido pelo potiguar Valério Fonseca, terá uma temporada de exibição em Natal entre os dias 12 e 31 de agosto. Rodado no bairro do Alecrim, o filme foi um dos avaliados para representar o Brasil no Oscar 2024, na categoria de Melhor Filme Internacional, e agora pode ser assistido gratuitamente em diversos espaços da capital potiguar.

A obra narra a história de Vicente, um viúvo aposentado residente no bairro do Alecrim. Ao abordar temas relevantes como o etarismo, amizades e sobrevivência na obra, o diretor mostra um homem que "vive seus dilemas do cotidiano mesclados com sonhos lúcidos", trazendo uma reflexão profunda sobre a vida e as relações humanas. Confira o trailer.

O diretor conta que a escolha da locação aconteceu a partir de memórias da própria infância na região. "Acho cinematográfico, vivo, vibrante, o Alecrim é uma festa de várias culturas, vários sotaques, ambulantes, idosos. E no filme, o bairro ganhou um tom diferente, onírico e musical", relata o diretor.

Cinema democrático

A sessão de abertura acontece no Cinemark, no Midway Mall, no dia 12 e, posteriormente, até o dia 31, também acontecem exibições em espaços como o Museu do Complexo Cultural Rampa, Instituto Juvino Barreto, Instituto dos Cegos do RN, Mercado de Petrópolis, entre outros.

Valério, que já teve suas obras exibidas em hospitais, presídios e em fachadas de prédios, mas também nos maiores e mais antigos festivais de cinema do mundo, conta que todas as ocasiões são de alegria e aprecia a oportunidade de democratização do acesso ao cinema.

"Fazer um longa é difícil, mas distribuí-lo em um mercado invadido pelos filmes americanos é a etapa mais complicada. Fizemos nosso lançamento espremido entre Barbie e outros títulos, então, como forma de superar esse obstáculo, a ideia nessa temporada é levar o cinema ao seu público, tudo gratuito e priorizando a acessibilidade e a terceira idade", relata destacando que "um cineasta vai no céu quando seu filme é visto pelo maior número de pessoas, ainda mais na sua terra".

As sessões do dia 17 de agosto, no Mercado de Petrópolis e na Comunidade da África, na Redinha, contarão também com a exibição dos curtas "Pegadas de Zila", um ensaio afetuoso sobre a poesia da potiguar Zila Mamede, estrelado pela atriz Rosamaria Murtinho; e "Zeladores", fruto de uma oficina de direção ministrada no bairro Golandim, em São Gonçalo do Amarante, que é uma direção coletiva dos alunos com Valério Fonseca.

Além da apresentação do longa em Natal, de 5 a 8 de agosto, o filme também será exibido na Mostra Nordeste de Cinema Contemporâneo, em Feira de Santana, na Bahia.

"Ampliar e fomentar o cinema nordestino também é nossa função. Acabar com esse preconceito que as pessoas têm com o cinema brasileiro, para mim, um dos melhores do mundo. Eu vejo e amo o cinema brasileiro desde criança, vi Boi de Prata aos 16 anos e mudou minha vida. Tive a certeza que um garoto potiguar poderia fazer um filme, então com minhas obras também quero ajudar a fortalecer o cinema potiguar que ainda carece de história e raízes. Quem sabe nasçam jovens cineastas que assistam meu filme e os inspire, assim como aconteceu comigo", finaliza.

A transmissão de O Alecrim e O Sonho é viabilizada pelo edital de apoio ao segmento cultural através da Lei Paulo Gustavo. O evento pretende atrair tanto cinéfilos quanto pessoas interessadas em discutir as temáticas abordadas nas obras, além do público de um modo geral.

Sobre o filme

O Alecrim e o Sonho foi um dos 28 longas brasileiros escolhidos pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil no Oscar 2024, na categoria de Melhor Filme Internacional. O longa esteve entre os melhores de 2023 e foi vencedor do Troféu Cultura do ano, na categoria audiovisual, pelo voto popular. Foi exibido e premiado nos Estados Unidos no festival Latino and Native American Film Festival em Connecticut. Em seu ano de lançamento, em 2022, foi exibido no Molodist Kiev Int. Film Festival, na Ucrânia durante o período de guerra, e estreou no prestigioso IFFI GOA, o mais importante e tradicional festival de cinema da Ásia.

O Alecrim e o Sonho | 2023 | 111' DRAMA/COMÉDIA | Classificação: 14 anos

Produzido pela Ponta Negra Filmes e pela Carambola Filmes

Sobre o diretor

Valério Fonseca, diretor e ator potiguar, também dirigiu o longa documental "Remar é...", premiado com o Palatino D'oro na Itália, e os curtas "Dona Eulália", "A maldição de Berenice", "Pegadas de Zila" e "Maria Ninguém", sobre a visita de Brigitte Bardot à Búzios com a apresentadora e atriz Fernanda Lima no papel principal. Ao todo, o diretor dirigiu 15 curtas e recebeu cerca de 40 prêmios.

Serviço

O que: Temporada de exibição gratuita 'O Alecrim e O Sonho'

Quando: De 12 a 31 de agosto

Onde: Diversas salas de exibição

Acesso gratuito ao público

Programação

12/8, às 20h - Cinemark (Midway Mall)

15/8, às 16h - Cinemar (Base da Marinha. Rua Silvio Pélico-S/N Alecrim)

15/8, às 20h - Cervejaria Resistência (Rua Leonora Armstrong 35, Ponta Negra)

16/8, às 14h30 - Instituto Juvino Barreto (Rua Alexandrino de Alencar 908, Lagoa Seca)

Exibições com os curtas-metragens

17/8, às 11h - Mercado de Petrópolis (Av. Hermes da Fonseca 804 Petrópolis)

17/8, às 18h - Movimento Cultural Nossos Valores (Travessa Gameleira 25, Redinha)

31/8, às 18h - Bae BioAtelier (Rua Luiz Xavier dos Santos 381 Pium)

Sessões com acessibilidade

13/8, às 16h - Complexo Cultural Rampa | Sessão acessível para PCD - Exibição em Libras (Rua Cel. Flamínio 1, Santos Reis)

21/8, às 13h30 - Centro De Atendimento Ao Surdo (CAS) | Sessão acessível para PCD - Exibição em Libras (Rua dos Paiatis 2004, Quintas)

22/8, às 8h - Instituto de Educação e Reablitaçãoo de Cegos do RN | Sessão acessível para PCD - Audiodescrição (Rua Fonseca e Silva 1113 Alecrim)