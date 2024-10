Park City no Inverno: 10 atividades imperdíveis que vão além das pistas!





Park City está se preparando para oferecer oportunidades infinitas de lazer e diversão no verão, sem deixar de lado o cuidado com a natureza que acolhe sua vibrante comunidade e turistas do mundo todo. A abertura oficial da temporada mais quente do ano está marcada para 24 de maio e as atividades seguem até 22 de setembro.





Quando a neve cobre as montanhas de Park City, Utah, a cidade se transforma em um verdadeiro paraíso de inverno. Famosa por Park City Mountain Deer Valley Resort – duas estações de esqui de excelência – a cidade é muito mais do que um destino para esquiadores e snowboarders. Uma variedade de experiências únicas espera por viajantes de todo o mundo com propostas que incluem aventuras inesquecíveis, momentos de relaxamento, um tour de uísque e um delicioso jantar progressivo.





Enquanto deslizar pelas encostas é um dos grandes atrativos, Park City também oferece uma gama de atividades que celebram a cultura, a gastronomia e a beleza natural da região. Prepare-se para explorar cada canto dessa cidade vibrante, onde a neve é um convite para descobrir novas sensações, paixões e tradições.





A menos de um mês do início oficial da temporada 2024-2025, apresentamos 10 atividades imperdíveis para um inverno inesquecível em Park City, Utah.





1. Descida de bobsled





Sinta a emoção da velocidade em uma descida de bobsled no Utah Olympic Park. Área de treino para atletas, a pista olímpica é uma das únicas do mundo que permite estender a experiência a turistas. Liderada por condutores experientes, a descida é segura e pode chegar a 100 km/h.





2. Tour e degustação de uísque





Desfrute de um tour pela High West Distillery, a primeira destilaria de uísque de Utah. Aprenda sobre o processo de produção e deguste alguns dos melhores rótulos, enquanto aprecia a atmosfera acolhedora da destilaria.





3. Passeio com raquetes de neve





Explore as trilhas cobertas de neve com um passeio guiado de raquete de neve . Uma ótima maneira de apreciar a beleza natural de Park City, esses passeios variam de aventuras tranquilas a expedições mais desafiadoras, perfeitas para todos os níveis.





4. Snowmobile Adventures





Acelere sua adrenalina com um passeio de snowmobile pelas paisagens invernais de Park City. Com trilhas que serpenteiam pela montanha, essa atividade é ideal para quem busca aventura e vistas panorâmicas de tirar o fôlego.





5. Aventuras sem fim





Leve a família para se divertir no Woodward Park City, um parque de esportes que oferece atividades para todas as idades. Com áreas externa para esqui, snowboard e tubing e um imenso parque indoor com trampolins, áreas para bike, skate e parkour, é o lugar perfeito para crianças e adultos se aventurarem juntos.





6. Águas termais (inclusive no inverno)





A cerca de 20 minutos de Park City, Midway guarda um segredo que irá encantar a viajantes de todas as idades. Uma cratera geotérmica permite banhos relaxantes em água aquecida naturalmente. Além de curtir essa piscina quentinha, algumas empresas promovem atividades especiais dentro da Homestead Crater, como mergulho com snorkel e aulas de paddleboard yoga . Imperdível!





7. Tour gastronômico





A cena gastronômica em Park City surpreende pela diversidade de propostas em cardápios e ambientes. O que é comum aos 150 restaurantes e bares é o frescor dos ingredientes e os sabores que satisfazem a paladares exigentes. Uma boa pedida é contratar o Gourmand Food Tours e passear por alguns dos restaurantes e pontos culturais mais bem avaliados da Main Street. Aprenda a filosofia de cada restaurante, menu e ingredientes - além de informações de bastidores - enquanto faz uma imersão na história da cidade.





8. Arte urbana e galerias





Explore a vibrante Main Street de Park City, repleta de galerias de arte e boutiques únicas. A área é um verdadeiro centro cultural, onde você pode admirar obras de artistas locais e internacionais. Muitas galerias oferecem exposições temporárias e eventos, permitindo que você mergulhe na cena artística da cidade e até converse com os próprios artistas. Vale também fazer o tour para encontrar as obras de Banksy, feitas em 2010, que estão pelos arredores da rua principal.





9. Museu de Park City





Explore a rica história local no Park City Museum , onde você pode aprender sobre o passado minerador da cidade e seu desenvolvimento ao longo dos anos. As exposições interativas tornam a visita educativa e envolvente para todas as idades.





10. Après-Ski do sei jeito





Depois de um dia nas montanhas, a tradição do après-ski em Park City é imperdível. Visite os bares e restaurantes locais para relaxar com uma bebida quente ou um coquetel criativo. Muitos locais oferecem música ao vivo, comida deliciosa e um ambiente acolhedor, perfeito para compartilhar as melhores histórias do dia.





Sobre Park City





Localizada a apenas 35 minutos do Aeroporto Internacional de Salt Lake City (Utah), Park City é um dos destinos montanhosos mais acessíveis dos Estados Unidos. Há mais de 100 opções de hospedagem, duas renomadas estações de esqui – Park City Mountain, administrada pela Vail Resorts, e Deer Valley Resort, gerenciada pela Alterra –, quase 700 km de trilhas públicas e cerca de 150 bares e restaurantes, além de um outlet com 60 lojas de marcas famosas, com itens vendidos a preços mais baixos. A cidade também é palco do Sundance, o prestigiado festival de cinema independente que é realizado na cidade anualmente, no final de janeiro.





Sobre o Visit Park City | Park City Chamber of Commerce – Convention & Visitors Bureau





O Visit Park City é uma entidade híbrida focada em atender às demandas de residentes, empresas, trabalhadores e visitantes, além de proteger o meio ambiente com o apoio de parceiros governamentais. O órgão tem como missão servir à comunidade, inspirar viagens sustentáveis, promover prosperidade econômica equitativa e catalisar mudanças positivas no destino localizado no condado de Summit, em Utah (EUA). www.visitparkcity.com









Saiba mais em: