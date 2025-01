Absurdo: Muitos brasileiros só conseguem empréstimos pelo FGTS, mas que FGTS?

Uma coisa que está sendo muito difundida nas redes sociais nos últimos dias é a ausência de linhas de crédito para brasileiros autônomos, principalmente. Em tempos em que a crise ainda assola o país e o brasileiro vive no desemprego, na instabilidade ou na informalidade, a ausência de linha de crédito voltada para ajudar a população a crescer ou a pagar as dívidas é algo que deve ser avaliado pelo governo.

Muitos reclamam que abrem os aplicativos dos bancos e, mesmo estando com o Score alto e com o "nome limpo" nos serviços de proteção ao crédito, poucas são as opções.

Alguns chegam até a reclamar que muitos bancos só oferecem uma linha de crédito: EMPRESTIMO POR "ANTECIPAÇÃO DE FGTS" mas o que acontece é: FGTS de que? já que muitos brasileiros estão na informalidade.

O que fica é a insatisfação e frustração para muitos brasileiros.