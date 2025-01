Defesa de Bolsonaro recorre de decisão de Moraes que negou viagem para posse de Trump

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou um recurso ao Supremo Tribunal Federal (STF) contestando a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que negou o pedido para que Bolsonaro pudesse viajar aos Estados Unidos para participar da posse de Donald Trump. O recurso foi protocolado na segunda-feira (15).

Argumentos da Defesa

Os advogados de Bolsonaro argumentaram que a viagem seria de caráter "institucional e diplomático", considerando a relação entre os dois ex-presidentes. Segundo a defesa, a presença de Bolsonaro na cerimônia teria impacto positivo nas relações entre Brasil e Estados Unidos.

Decisão de Moraes

O ministro Alexandre de Moraes rejeitou o pedido alegando que Bolsonaro segue sendo investigado em diversas ações no âmbito do STF, incluindo aquelas ligadas a atos antidemocráticos. Moraes considerou a viagem desnecessária e incompatível com as restrições impostas ao ex-presidente.

Contexto

Bolsonaro tem enfrentado uma série de desafios jurídicos desde o término de seu mandato, incluindo investigações relacionadas a supostos crimes de responsabilidade. Este é mais um capítulo das disputas judiciais envolvendo o ex-presidente e a Suprema Corte.