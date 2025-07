Mulher espancada pelo namorado com mais de 60 socos vai passar por cirurgia de reconstrução dos ossos da face

Veja o que ocorreu antes de ex-jogador de basquete espancar namorada em elevador A mulher espancada pelo namorado, o ex-jogador de basquete Igor Cabral, no elevador de um condomínio em Natal vai passar por uma cirurgia para reconstrução dos ossos da face. A vítima, de 35 anos de idade, foi espancada com mais de 60 socos no sábado passado (26) e sofreu múltiplas fraturas no rosto e no maxilar. O agressor, Igor Cabral, de 29 anos, foi preso em flagrante, e teve a detenção transformada em prisão preventiva, após passar por audiência de custódia. Segundo a polícia, ele vai responder por tentativa de feminicídio. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp De acordo com a assessoria do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), onde a cirurgia vai ocorrer, a vítima passou uma avaliação ambulatorial nesta quarta e tem previsão de internação nesta quinta-feira (31). A data da cirurgia, no entanto, não havia sido definida, segundo o hospital. A cirurgia prevista é chamada de osteossíntese de fraturas da face, um procedimento que visa restaurar a função e a estética do rosto em casos de fraturas ósseas. No laudo do Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, unidade de saúde em Natal na qual a vítima foi atendida logo após o espancamento, o médico de plantão apontou que a mulher apresentava "fratura de complexo zigomático-orbitário [estrutura óssea da face que inclui a maçã do rosto e as paredes da cavidade ocular] e côndilo mandibular [a cabeça da mandíbula]". O documento assinado pelo médico a encaminhava "para avaliação e realização do tratamento definitivo das fraturas da face". Segundo uma amiga da vítima, que preferiu não se identificar, há uma expectativa de que a cirurgia possa ser realizada nesta sexta-feira (1º). Mulher é agredida com mais de 60 socos por namorado, Igor Eduardo Pereira Cabral, em Natal Reprodução Vídeo mostra agressões O crime foi registrado pela câmera do elevador do condomínio. O vídeo mostra o casal discutindo e, quando a porta do elevador se fecha, Igor parte para cima da vítima e começa a desferir socos contra ela. É possível perceber que ele dá pelo menos 60 socos. A mulher ficou com o rosto completamente ensanguentado. De acordo com uma amiga da vítima - que pediu para não ser identificada, o segurança do condomínio que via as imagens da agressão pela câmera do elevador acionou a Polícia Militar. Quando o elevador chegou no térreo o agressor foi contido pelos moradores e preso em seguida. A vítima foi levada para o Hospital Walfredo Gurgel. Mulher é agredida com mais de 60 socos pelo namorado em Natal-RN Discussão começou em área comum do condomínio O acusado começou a discutir com a vítima em uma área comum do condomínio. Segundo a Polícia Civil, eles estavam fazendo churrasco com amigos. A discussão começou por ciúmes, segundo a delegada Victória Lisboa, da Delegacia de Atendimento à Mulher em Natal, que investiga o caso. "Eles estavam fazendo churrasco, estavam em um momento de confraternização com os amigos. Momento em que ele pediu para ver o celular dela. Ela mostrou o celular, falou que as mensagens não tinham nada demais, palavras dela. Momento em que ele ficou enciumado e queria conversar com ela", explicou a delegada. Testemunhas informaram que durante a discussão na área comum do condomínio, o homem jogou um aparelho celular na piscina. Vizinha da vítima, a moradora Iranilda Oliveira contou que estava com a família comemorando o aniversário de uma neta no condomínio, quando presenciou o fato. "Esse casal chegou, ficou um pouco distante da gente, nós na churrasqueira, e eles lá na piscina. Só que começou uma discussão, a gente não sabia o que estavam discutindo. De repente a gente observou na hora que ele pegou o celular e jogou dentro da piscina. Pronto, aí ela já se levantou e ele saiu atrás. E a gente não acompanhou", contou a moradora à Inter TV Cabugi. A delegada Victória Lisboa explicou que, incialmente, Igor subiu de elevador para tentar tirar as coisas dele da casa dela. A vítima foi atrás para conversar. Foi logo após este momento que a agressão ocorreu. "Ele entra no elevador e pede para ela se retirar do elevador, e ela, justamente já temendo por qualquer conduta que ele poderia praticar contra ela, sabendo que no corredor não iriam pegar, não teriam imagens de câmeras para pegar o ato, ela permaneceu dentro do elevador no momento em que ele foi e a agrediu", disse. No depoimento à polícia, Igor disse que foi até a casa da vítima buscar pertences pessoais "explicando que descobriu uma traição dela, porém ela não quis abrir o portão e depois a porta, já o deixando irritado". No depoimento, ele disse ainda que, quando entraram no elevador, a vítima o teria xingado e depois rasgado a camisa dele, "tendo ele um surto claustrofóbico" que culminou com a agressão. Em depoimento na delegacia, após o crime, Igor alegou que tem claustrofobia. Ex-jogador de basquete é preso por agredir namorada com 60 socos Como denunciar Saiba como denunciar casos de violência contra a mulher: Polícia Miliar - telefone: 190. É quem atende as vítimas em situações emergenciais. Polícia Civil - telefone: 181 Central de Atendimento à Mulher - telefone: 180. Além de receber denúncias de violações contra as mulheres, a central encaminha o conteúdo dos relatos aos órgãos competentes e monitora o andamento dos processos. O serviço também pode orientar mulheres em situação de violência, direcionando-as para os serviços especializados da rede de atendimento.