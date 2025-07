Homem que deu mais de 60 socos em namorada responde por tentativa de feminicídio; VÍDEO

Mulher é agredida com mais de 60 socos por namorado em Natal O homem que espancou a namorada com mais de 60 socos dentro do elevador de um condomínio em Ponta Negra, na Zona Sul de Natal, responde pelo crime de tentativa de feminicídio. Câmeras de segurança do elevador registraram o ocorrido. (veja vídeo) O caso aconteceu no último sábado (26), por voltas das 16h. A mulher de 35 anos sofreu múltiplas fraturas no rosto e no maxilar e vai precisar passar por cirurgia. O homem, de 29 anos, foi preso em flagrante e, após a audiência de custódia, teve a prisão preventiva decretada. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp "No primeiro momento, quando chega uma situação dessa, a gente não sabe dimensionar a situação, como é que a vítima se encontra, se é uma lesão corporal ou se é uma tentativa de feminicídio", explicou a delegada Victória Lisboa, da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de Natal, que assumiu o caso. Segundo a delegada, o rosto da vítima ficou bastante machucado. "Ao manter contato com a vítima, creio eu, a delegada do plantão entendeu por tentativa de feminicídio, uma vez que ela estava muito lesionada, o rosto completamente desfigurado", completou. Em depoimento na delegacia após o crime, o homem alegou ter claustrofobia. "Ele justificou essa situação de claustrofobia, porque ele estava, querendo ou não, no elevador. Mas, assim, ao meu ver, isso não não é nenhuma justificativa para o que foi feito", disse a delegada. A delegada Victória disse nesta segunda-feira (28) que aguardava a recuperação da vítima para colher o depoimento dela e também "sobre possíveis agressões pretéritas". Vídeo mostra crime A câmera de segurança registrou o casal discutindo e, quando a porta do elevador fechou, o homem partiu pra cima da vítima, desferindo socos contra ela. É possível perceber que ele dá pelo menos 60 socos. A mulher ficou com o rosto completamente ensanguentado. De acordo com uma amiga da vítima - que pediu para não ser identificada, o segurança do condomínio que via as imagens da agressão pela câmera do elevador acionou a Polícia Militar. Quando o elevador chegou no térreo o agressor foi contido pelos moradores e preso em seguida. A vítima foi levada para o Hospital Walfredo Gurgel onde foi constatado que ela teve múltiplas fraturas no rosto e no maxilar. Ela vai ser submetida a uma cirurgia ainda esta semana. Ainda de acordo com a amiga da vítima, a discussão começou porque o homem teve uma crise de ciúmes. Como denunciar Saiba como denunciar casos de violência contra a mulher: Polícia Miliar - telefone: 190. É quem atende as vítimas em situações emergenciais. Polícia Civil - telefone: 181 Central de Atendimento à Mulher - telefone: 180. Além de receber denúncias de violações contra as mulheres, a central encaminha o conteúdo dos relatos aos órgãos competentes e monitora o andamento dos processos. O serviço também pode orientar mulheres em situação de violência, direcionando-as para os serviços especializados da rede de atendimento. Mulher é agredida com mais de 60 socos por namorado em Natal Reprodução Violência contra mulher: como pedir ajuda Vídeos mais assistidos do g1 RNsource https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/07/29/homem-que-deu-mais-de-60-socos-em-namorada-responde-por-tentativa-de-feminicidio-video.ghtml