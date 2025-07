João Bosco, Beatles Abbey Road e Paul Cabbanes: veja agenda cultural do fim de semana em Natal

O fim de semana em Natal será movimentado com uma programação cultural diversificada, repleta de atrações para todos os gostos. De quinta-feira (31) a domingo (4), a capital potiguar recebe shows nacionais, espetáculos teatrais, festivais gratuitos, apresentações de forró, circo e humor.





Entre os destaques estão o show do cantor João Bosco, que se apresenta com seu quarteto no Teatro Riachuelo, o espetáculo "Édipo REC" do Grupo Magiluth e o tributo aos Beatles com o espetáculo Abbey Road.





Confira abaixo a programação completa:





Quinta-feira (31)





Forró no Centro

Local: Centro de Turismo – Rua Aderbal de Figueiredo

Horário: 21h

Ingressos: a partir de R$ 15

Link para ingressos





Quinta Que Te Quero Samba – Batuque de um Povo

Local: Bar da Nazaré – Rua Coronel Cascudo, 130 (Cidade Alta)

Horário: 19h

Ingressos: entrada gratuita





Circo Kroner

Local: Arena das Dunas

Horário: 20h (sessões também na sexta, sábado e domingo)

Ingressos: a partir de R$ 30

Link para ingressos





Circo Razzani

Local: BR-101, próximo ao Centro Administrativo

Horário: 20h30 (sessões também na sexta, sábado e domingo)

Ingressos: a partir de R$ 10

Link para ingressos





Sexta-feira (1º)





João Bosco – Quarteto (Projeto Toca Brasil)

Local: Teatro Riachuelo

Horário: 20h

Ingressos: a partir de R$ 100

Link para ingressos





Édipo REC – Grupo Magiluth

Local: Teatro Alberto Maranhão (Ribeira)

Horário: 20h

Ingressos: a partir de R$ 40

Link para ingressos





Drum N Bass é Frisson

Local: Clube Frisson (Ribeira)

Horário: 21h

Ingressos: entrada gratuita





Forró dos 3 + Fabinho Fernandes

Local: Afonso Pub (Petrópolis)

Horário: 21h

Ingressos: a partir de R$ 40

Link para ingressos





Banda Encantus

Local: Rastapé Casa de Forró (Ponta Negra)

Horário: 22h

Ingressos: R$ 40

Link para ingressos





Sábado (2)





Festa da Padroeira de Galinhos

Atrações: Gustavo Mioto, Limão com Mel e Forró dos 3

Local: Praça dos Três Poderes – Galinhos/RN

Horário: 21h

Ingressos: entrada gratuita





Beatles Abbey Road (Tributo)

Local: Teatro Riachuelo

Horário: 20h

Ingressos: a partir de R$ 80

Link para ingressos





Arraiá do Forró

Local: Clube Sindilimp (Lagoa Azul)

Horário: 9h

Ingressos: R$ 20

Link para ingressos





Adore Comigo Music Festival

Local: Anfiteatro da UFRN

Horário: 17h

Ingressos: entrada gratuita





Mosh Sessions – Desgosto

Local: Backstage Bar

Horário: 19h

Ingressos: a partir de R$ 25

Link para ingressos





Édipo REC – Grupo Magiluth

Local: Teatro Alberto Maranhão (Ribeira)

Horário: 19h

Ingressos: a partir de R$ 40

Link para ingressos





VÉRTICE

Local: Garden Gastrobar (Capim Macio)

Horário: 20h

Ingressos: R$ 40

Link para ingressos





Lollapalizo

Local: Whiskritório Pub (Capim Macio)

Horário: 21h

Ingressos: R$ 10

Link para ingressos





Só Mais Um Dale

Local: Malca Club (Ponta Negra)

Horário: 22h

Ingressos: R$ 25

Link para ingressos





Baile da Beats na VG

Local: Vogue Natal (Candelária)

Horário: 22h

Ingressos: R$ 20

Link para ingressos





Skema do Ceará – Herdeiro do Riso

Local: Natal Comedy Club (Candelária)

Horário: 20h

Ingressos: a partir de R$ 30

Link para ingressos





Domingo (3)





Paul Cabannes – Alma de Brasileiro

Local: Teatro Riachuelo

Horário: 20h

Ingressos: a partir de R$ 40

Link para ingressos

Destaque: show de humor com o comediante francês radicado no Brasil





Tributo a Ozzy Osbourne

Local: Black Sheep (Candelária)

Horário: 14h

Ingressos: a partir de R$ 20

Link para ingressos





Observações finais





A programação está sujeita a alterações de última hora. Verifique os canais oficiais dos eventos para confirmar horários, valores e locais. Aproveite o fim de semana com cultura, música e diversão em Natal.