Polícia recupera pelo menos 30 celulares roubados em show em Natal

A Polícia Militar recuperou, na noite de domingo (3), ao menos 30 celulares que teriam sido roubados durante um show realizado no sábado (2), na Arena das Dunas, em Natal. Os aparelhos foram encontrados com uma mulher, que foi detida por equipes da Força Tática do 4º Batalhão, na Zona Norte da capital.





Segundo a própria suspeita, os celulares são provenientes de roubos ocorridos durante o evento.





De acordo com a PM, as investigações continuam para identificar outros envolvidos e devolver os aparelhos aos proprietários. As vítimas que estiveram no show e tiveram os celulares furtados devem procurar a 9ª Delegacia de Polícia, no bairro Panatis, portando documentos pessoais e, se possível, a nota fiscal do aparelho.