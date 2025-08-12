Idosa comemora 103 anos com festa temática do ‘morango do amor’
Idosa comemora 103 anos com festa temática do 'morango do amor' Joventina Maria da Silva Santos, conhecida como Dona Jovem, completou 103 anos em 9 de agosto e comemorou com uma festa temática inspirada no "morango do amor", o doce que viralizou nas redes sociais. A celebração ocorreu em Parelhas, no Seridó potiguar, onde a aniversariante nasceu e mora até hoje. "Como ela é um doce e o amor da vida da gente, transformamos o morango do amor no tema da festa", disse a neta Vitória Moraes, uma das organizadoras da celebração. Apesar do morango do amor ser novidade, as comemorações especiais para Dona Jovem começaram aos 99 anos, quando a família decidiu marcar cada aniversário com um tema que representasse momentos ou características da aniversariante. A organização fica a cargo da neta Vitória Moraes e do irmão dela, que buscam combinar tradição, cultura e memórias pessoais em cada festa. LEIA TAMBÉM 'Morango do amor' viraliza, gera filas em docerias e faturamento de até R$ 13 mil por dia no RN Morango do amor, do ódio e até do 'aumor': como doce virou febre nacional, meme e conquistou até pets Receita do morango do amor: aprenda a fazer o doce que viralizou nas redes sociais "Fizemos o aniversário dela aos 99 anos, personalizado com a cantora Rita Lee, tanto pelo caráter como pelo figurino estratégico de representação da cantora, que em muito personificava a minha avó, de vanguarda para o seu tempo", explicou Vitória. No aniversário de 100 anos, a celebração teve a inspiração da personagem Maria Bonita, símbolo da resistência nordestina, representando a trajetória da aniversariante que enfrentou períodos de seca, incluindo momentos em que comeu xique-xique torrado para sobreviver. Família comemora aniversário de Dona Joventina com temas diferentes Cedida No aniversário seguinte, aos 101 anos, Dona Jovem acompanhou a tendência rosa da Barbie e ganhou uma festa com a temática da boneca, chegando a ser "guardada" em uma caixa personalizada. Aos 102 anos, a celebração incluiu uma viagem para a capital do estado, Natal, onde teve a oportunidade de conhecer restaurantes, cafeterias e participar de uma transformação no visual. Família comemora aniversário de Dona Joventina com temas diferentes Cedida Para os 103 anos, a escolha foi pelo tema "morango do amor", inspirado na "febre gastronômica do momento". Vitória conta que Dona Jovem é uma mulher sertaneja de fé, força e resistência, que participa ativamente das festas. "Ela se sente privilegiada e feliz ao lado da família, que lhe dedica esses momentos", afirma. Tema dos 103 anos de Joventina foi 'morango do amor' Cedida
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/08/12/idosa-comemora-103-anos-com-festa-tematica-do-morango-do-amor.ghtml