Curso gratuito abre 500 vagas para jovens do RN em busca do primeiro emprego; veja como participar
O curso é 100% online Prefeitura de Jundiaí/Divulgação O projeto Coletivo Jovem está com 500 vagas abertas para uma capacitação online e gratuita, voltada a jovens do Rio Grande do Norte que desejam se preparar para ingressar no mercado de trabalho. A formação é voltada para pessoas entre 16 e 25 anos, que estejam cursando ou já tenham concluído o Ensino Médio. Os conteúdos incluem planejamento de carreira, educação financeira, elaboração de currículo e preparação para entrevistas de emprego. As inscrições podem ser feitas pela internet. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp O curso é 100% online e pode ser feito por WhatsApp, plataforma digital e aplicativo disponível para Android e IOS. O conteúdo aborda planejamento de carreira, educação financeira, elaboração de currículo e preparação para entrevistas. Como participar Ter entre 16 e 25 anos; Estar cursando ou já ter concluído o ensino médio; As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site (clique AQUI) Dicas para mandar bem na entrevista de emprego
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/08/27/curso-gratuito-abre-500-vagas-para-jovens-do-rn-em-busca-do-primeiro-emprego-veja-como-participar.ghtml