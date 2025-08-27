Ex-PM condenado por homicídio de filho de colega é preso em Natal após três anos foragido
Lucas Soares Costa tinha 18 anos Arquivo Pessoal A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (26) em Natal o ex-policial militar Altayr Barbosa da Cunha, condenado a 12 anos e seis meses de prisão pelo homicídio de Lucas Soares Costa, de 18 anos. O crime ocorreu em 2018 e a condenação saiu em 2022, mas desde então o ex-PM estava foragido da Justiça. Segundo a corporação, a prisão foi feita por policiais da Diretoria de Polícia Civil da Grande Natal (DPGRAN), após denúncia anônima informando que o procurado estaria em uma motocicleta de aplicativo. O veículo foi localizado e, durante a abordagem, os agentes confirmaram que se tratava do condenado LEIA TAMBÉM PM atira em grupo de motoqueiros e mata filho de colega em Natal Policial militar é condenado a 12 anos de prisão e perda de função por morte de filho de colega em Natal Com a prisão, o ex-PM foi levado à delegacia para os procedimentos legais e encaminhado ao sistema prisional, onde cumprirá a pena em regime fechado. O caso O homicídio aconteceu em 2 de fevereiro de 2018, no cruzamento das avenidas Coronel Estevam e Bernardo Vieira, no bairro Dix-Sept Rosado. Lucas estava em um grupo de cerca de 40 motociclistas, acompanhado da namorada, quando foi atingido por um disparo de fuzil disparado pelo então policial. O jovem chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Lucas era filho do cabo da Polícia Militar Lúcio Mário. Na época, o caso gerou investigações da Polícia Civil e também da corporação militar. Em agosto de 2022, Altayr Barbosa foi julgado por um júri popular na 1ª Vara Criminal de Natal. O conselho de sentença acolheu a tese do Ministério Público e condenou o policial por homicídio qualificado, determinando também a perda da função pública. A pena estabelecida foi de 12 anos e seis meses de prisão, em regime inicial fechado. Após a decisão, a defesa recorreu e o ex-PM permaneceu em liberdade. Desde então, não se apresentou mais à Justiça e passou a ser considerado foragido. Ele permaneceu nessa condição por aproximadamente três anos, até a prisão nesta terça-feira.
