Operação mira ação de facções criminosas nas divisas do PI e outros 7 estados do Nordeste

Uma operação contra a atuação de facções criminosas nas áreas de divisa entre os estados do Nordeste foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (7) pelas forças de segurança do Piauí, Pernambuco, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe.





De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI), as equipes cumpriram 510 mandados de prisão e de busca e apreensão. Além disso, foram realizadas barreiras, patrulhamentos e fiscalizações em pontos considerados estratégicos.





No estado do Piauí, a operação teve como foco os municípios de Teresina, Parnaíba e Uruçuí, regiões com maior registro de ocorrências como homicídios, tráfico de drogas e armas, além de roubos e furtos de veículos e cargas.





Segundo a SSP-PI, a ação busca reduzir a influência de organizações criminosas e fortalecer a presença das forças de segurança nas fronteiras estaduais.





A reportagem está em atualização.



