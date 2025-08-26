Ex-deputado federal Rafael Motta está intubado e em coma após acidente de kitesurfe em Natal
Rafael Motta foi deputado federal pelo Rio Grande do Norte Pablo Valadares/Câmara dos Deputados O ex-deputado federal pelo Rio Grande do Norte Rafael Motta, de 39 anos, permanece internado em SP, após sofrer um acidente durante a prática de kitesurfe em Natal na sexta-feira (22). Segundo o boletim médico divulgado pela família nesta terça (26), ele está intubado e em coma induzido. Segundo o documento, Rafael apresenta fraturas na coluna, esterno e antebraço, além de uma lesão brônquica que já havia sido tratada em Natal. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp LEIA TAMBÉM Ex-deputado federal sofre acidente de kitesurfe e é internado em UTI após passar por cirurgia em Natal Ex-deputado federal Rafael Motta é transferido para SP após acidente de kitesurfe em Natal Ele foi transferido na madrugada de segunda-feira (25) após ter passado por cirurgia torácica no Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, realizada para correção da lesão no brônquio. De acordo com a assessoria do ex-parlamentar, a transferência para São Paulo ocorreu “após a estabilização e evolução positiva do quadro clínico” e para “continuar o tratamento de forma específica e intensiva”. O boletim reforçou que o estado clínico é estável e que novas informações serão divulgadas conforme a evolução. No boletim anterior, a equipe médica havia informado que os movimentos dos membros inferiores estavam preservados, sem sinais de comprometimento medular. O acidente aconteceu nas proximidades do Forte dos Reis Magos. Após o socorro inicial, Rafael foi submetido a atendimento de politrauma e cirurgia torácica no Walfredo Gurgel. A equipe médica também registrou agradecimentos a todos os profissionais envolvidos no atendimento. Rafael Motta foi deputado federal entre 2015 e 2022 e vereador em Natal entre 2013 e 2014. Em 2022, disputou o Senado, e em 2024 foi candidato a prefeito de Natal. Ex-deputado Rafael Motta é transferido para hospital em SP Rafael Motta praticando kitesurfe Redes Sociais Veja os vídeos mais assistidos do g1 RN
