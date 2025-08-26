Grupo suspeito de clonar cartões e falsificar documentos é investigado em Natal
Grupo suspeito de estelionato e falsificação de documentos é investigado em Natal Um grupo suspeito de estelionato e falsificação de documentos foi alvo da Operação Êxodo, deflagrada nesta terça-feira (26) em Natal. A ação foi conduzida pela Delegacia Especializada em Falsificações e Defraudações (DEFD). As investigações tiveram início em junho de 2023, quando um dos integrantes foi preso em flagrante aplicando golpe em um estabelecimento no bairro Lagoa Nova, zona sul da capital. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Durante a investigação, a polícia identificou que o grupo clonava cartões de crédito, realizava compras em lojas e depois contestava as transações junto às instituições financeiras, gerando prejuízos aos comerciantes. Segundo a Polícia Civil, o nome da operação faz referência ao histórico dos investigados, que já tinham passagens por crimes como roubo, tráfico de drogas e apropriação indébita, mas passaram a atuar em estelionatos. Grupo suspeito de estelionato e falsificação de documentos é investigado em Natal Reprodução/PCRN Veja os vídeos mais assistidos do g1 RN e
