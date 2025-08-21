'Falsa desembargadora': Mulher é presa em Mossoró com carteira da OAB e certificado de posse falsificados
Uma mulher foi presa em Mossoró, na tarde desta quarta-feira (20), após se identificar como desembargadora e apresentar uma carteira da OAB e um certificado de posse falsificados à Polícia Rodoviária Federal. De acordo com a PRF, a mulher viajava em um carro de aplicativo acompanhada da filha e se apresentou ao motorista como desembargadora e depois como juíza, promotora e advogada. Ela estaria em Mossoró para tomar posse de um cargo na prefeitura da cidade. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp O motorista desconfiou da passageira após ouvir diferentes versões sobre sua identidade e perceber o grande volume de bagagem para uma viagem que, segundo ela, seria curta. Com medo de um golpe, o motorista decidiu parar no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-304, na saída para Fortaleza, por volta das 16h, e pedir ajuda. No local, ela apresentou um suposto certificado de posse para o cargo de desembargadora e uma carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A equipe da PRF verificou que o documento apresentava indícios de falsificação. A carteira não tinha chip, os nomes dos pais não coincidiam com os da identidade da mulher e o número de inscrição pertencia a um advogado do Paraná. Diante da situação, a mulher foi detida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Mossoró, onde foi confirmada a falsificação. O celular dela também foi apreendido. A mãe e a filha, que viajavam junto, foram levadas à delegacia, ouvidas e liberadas em seguida. A PRF informou que o caso será investigado pela Polícia Civil para apurar a origem do documento e os motivos que levaram a passageira a se passar por diferentes autoridades. 'Falsa desembargadora': Mulher é presa em Mossoró com carteira da OAB e certificado de posse falsificados Heloise Hamada/g1 Veja os vídeos mais assistidos do g1 RN
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/08/21/falsa-desembargadora-mulher-e-presa-em-mossoro-com-carteira-da-oab-e-certificado-de-posse-falsificados.ghtml