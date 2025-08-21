Incêndio atinge área rural no interior do RN
Incêndio atinge área rural no interior do RN Um incêndio atingiu a zona rural de Frutuoso Gomes, no interior do Rio Grande do Norte, na manhã da quarta-feira (20). O Corpo de Bombeiros Militar do RN foi acionado por volta das 11h55 pela Defesa Civil do município para conter as chamas, que se aproximavam de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e de uma madeireira às margens da BR-226. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp As equipes da guarnição de Patu deslocaram as viaturas e iniciaram o combate utilizando a técnica de fogo contra fogo, que cria uma linha controlada de queima para impedir o avanço das chamas. A operação contou com o apoio da Prefeitura de Frutuoso Gomes, que disponibilizou carro-pipa e retroescavadeiras, além de reforço de carros-pipa enviados pelos municípios de Lucrécia, Almino Afonso e Antônio Martins. Com isso, também foram aplicadas técnicas de resfriamento e construção de aceiros, o que possibilitou a contenção e a extinção do incêndio. O Corpo de Bombeiros orienta que, em casos de focos de incêndio, a população deve acionar imediatamente a corporação pelo telefone 193, para garantir resposta rápida e coordenada. Incêndio atinge área rural no interior do RN Reprodução Veja os vídeos mais assistidos do g1 RN o
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/08/21/incendio-atinge-area-rural-no-interior-do-rn.ghtml