Homem é morto a tiros e filha de 6 anos é baleada na cabeça dentro de casa em Natal

Um homem foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (28) no bairro Nossa Senhora da Apresentação, na Zona Norte de Natal. A filha dele, de 6 anos de idade, foi baleada na cabeça.





O crime aconteceu dentro da casa da família. De acordo com a Polícia Militar, dois homens em uma moto chegaram ao local e atiraram contra o homem. Ele foi atingido por dois tiros e morreu no local. A filha dele foi baleada na cabeça.





A criança foi socorrida inicialmente ao Hospital Santa Catarina e, em seguida, transferida em estado gravíssimo para o Hospital Walfredo Gurgel, onde permanece internada na UTI pediátrica.





Segundo informações médicas, o tiro provocou uma hemorragia interna. Após ser estabilizada, ela passou por uma descompressão intracraniana durante a madrugada.





O quadro de saúde ainda é considerado grave. A Polícia Civil e o Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) foram acionados para os procedimentos de investigação e recolhimento do corpo.

O caso será apurado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que busca identificar os responsáveis pelos disparos e a motivação do ataque.



