Sebrae Rio Grande do Norte abre vagas para o SEBRAETEC em todo o Estado

Esta é uma excelente oportunidade para que as empresas de consultoria possam fazer parte do cadastro de empresas credenciadas pela instituição

Natal (RN), 28 de agosto de 2025 - O SEBRAE/RN, assessorado pela EGaion Consultoria, acaba de abrir inscrições para o cadastro de Prestadores de Serviços de Tecnologia e Inovação - SEBRAETEC.

As inscrições vão até o dia 08/09/25 – 17h, pelo horário de Brasília, e devem ser feitas diretamente no portal da EGaion - www.egaion.com.br > aba “Seleções”.

O SEBRAETEC é um produto do Sebrae já consolidado que visa fornecer serviços tecnológicos para micro e pequenas empresas, com o objetivo de impulsionar a inovação e a competitividade. Ele conecta as empresas a uma rede de prestadores de serviços tecnológicos, facilitando o acesso a serviços de Consultoria, Metrologia, Avaliação da Conformidade e Prototipagem, em 4 grandes áreas de conhecimento: Produção e Qualidade; Design; Sustentabilidade e Desenvolvimento Tecnológico.

O credenciamento é destinado, exclusivamente, às sociedades empresariais, tais como sociedades simples (incluindo cooperativas), institutos, fundações e sociedades limitadas unipessoais (SLU´s), empresas individuais de responsabilidade limitada (EIRELI), tendo inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

Sempre é importante ressaltar que o representante legal das empresas candidatas deve ler com atenção o Edital e demais documentos publicados para conhecer o processo e todos os requisitos, bem como a documentação a ser apresentada. Mais detalhes estão nos documentos publicados no portal da EGaion, no www.egaion.com.br

Etapas do Processo

O processo de credenciamento terá duas etapas: a primeira é marcada pela inscrição e envio dos documentos, onde é obrigatório o preenchimento

completo e correto do cadastro eletrônico da pessoa jurídica e da equipe técnica (profissionais) e envio de toda documentação listada.

Já a segunda etapa consiste na análise para habilitação jurídica e fiscal, além da análise das informações/dados e dos documentos para qualificação técnica da empresa e sua equipe técnica.

O cronograma completo está disponível no portal www.egaion.com.br > aba “Seleções”. Quaisquer dúvidas serão respondidas, por escrito, na aba “Fale conosco”.

Também vale destacar que estão agendadas palestras orientativas, onde as empresas candidatas recebem informações mais detalhadas sobre o processo de credenciamento. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo portal da EGaion – aba “Eventos”.

Sobre a EGaion: A EGAION foi criada em 2005, com a missão de “ser parceira das unidades federativas do Sistema S nas ações de Gestão de Pessoas, contribuindo com o processo de desenvolvimento sustentável das MPE do país”. Com vivência nas áreas pública e privada, possui profundo conhecimento dos processos que envolvem as diferentes áreas de Gestão de Pessoas.

Mais informações: www.egaion.com.br