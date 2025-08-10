Homens invadem casa de delegado e roubam pistola e carro na Zona Sul de Natal
Bandidos invadem e roubam casa de delegado em Natal Cinco homens armados invadiram a residência de um delegado da Polícia Civil por volta das 5h deste sábado (9), no bairro de Candelária, em Natal. As informações foram confirmadas pelo 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM). Durante a ação, os criminosos renderam o delegado e os seus familiares, e roubaram aparelhos celulares, uma pistola institucional calibre .40 com carregador municiado e um veículo Jeep Compass prata, além de joias e dinheiro. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Homens invadem casa de delegado e roubam pistola e carro na Zona Sul de Natal Kleber Teixeira/Inter TV Cabugi Em nota, a Polícia Civil também confirmou a ocorrência e contou que "ao perceberem que se tratava de um policial, os suspeitos exigiram a arma de fogo, fugindo em seguida com alguns pertences, a pistola institucional e um veículo". A Polícia Civil também ressaltou que "prestou todo o apoio necessário ao servidor e deu início imediato às diligências, que vêm sendo conduzidas pela Delegacia Especializada de Furtos e Roubos (DEFUR)". A população pode colaborar com informações que auxiliem nas investigações por meio do Disque Denúncia pelo número 181, com garantia de sigilo. Veja os vídeos mais assistidos do g1 RN
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/08/10/homens-invadem-casa-de-delegado-e-roubam-pistola-e-carro-na-zona-sul-de-natal.ghtml