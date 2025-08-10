Cerco de 22 horas, 100 policiais, 3 mil tiros e uma cidade em alerta: os detalhes da caçada ao criminoso mais procurado do RN
O Fantástico deste domingo (10) mostrou detalhes do cerco final ao homem mais procurado do Rio Grande do Norte. Veja no vídeo acima. Marcelo Bastos, de 32 anos, conhecido como Pica-Pau, estava na lista do Ministério da Justiça. O município de Extremoz (RN), famoso pela praia de Genipabu, viveu 22 horas de alerta máximo no dia 26 de julho, durante a caçada ao criminoso. Histórico de crimes e violência Marcelo era apontado como líder da facção "Novo Cangaço", dissidência do "Sindicato do Crime" que atua em todo Rio Grande do Norte. Segundo a polícia, ele era investigado por roubos a bancos, veículos de luxo e assassinatos. Em um mês, ele teria participado de pelo menos 14 homicídios. Marcelo Bastos, de 32 anos, conhecido como Pica-Pau Reprodução/TV Globo Início da ação A ação começou com uma investigação sobre um veículo roubado. Ao chegar ao local, os policiais foram surpreendidos por disparos vindos de dentro da casa. "Derrubamos o portão, informamos que era a polícia, e foi o momento que eles começaram a efetuar os disparos contra os policiais", relatou o delegado Celso dos Santos Duarte. Paralelamente, equipes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) já monitoravam Pica-Pau e se dirigiam ao mesmo endereço para cumprir mandado de prisão. Cerco e tensão entre moradores O bairro Porta do Sol foi cercado por mais de 100 policiais, entre civis e profissionais do BOPE, grupo de operações especiais. Moradores se esconderam em casa, assustados com o barulho dos tiros e explosões. "Tinha mais policiamento do que morador na rua. Sniper em cima da casa, esquadrão de bomba", disse o instrutor de trânsito, Jackson Casemiro. "Ficamos deitados no chão, entre a cômoda e a cama", relatou a dona de casa Cíntia de Souza, que mora em frente à casa onde ocorreu o confronto. Atirador posicionado em cima de uma casa durante caçada ao criminoso no RN Reprodução/TV Globo Desfecho violento Durante o cerco, a polícia tentou negociar a rendição de Pica-Pau, trazendo sua irmã para conversar com ele. Mesmo assim, o criminoso se recusou a se entregar. "Não havia intenção nenhuma de se render", afirmou o delegado Pablo Dantas Beltrão. Após 22 horas de confronto, Marcelo Bastos, a namorada e um comparsa foram mortos. A casa ficou completamente destruída, com marcas de mais de 3 mil tiros disparados. Segundo a Polícia Federal, este foi o maior confronto armado já registrado no Rio Grande do Norte. Seis policiais ficaram feridos. "Não acabamos com a facção, o crime é algo mais complexo que isso, porém desarticulamos naquele momento", disse o delegado Joacir Lucena da Rocha. A casa ficou com marcas de mais de 3 mil tiros disparados Reprodução/TV Globo
source https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2025/08/10/a-cacada-ao-criminoso-mais-procurado-do-rn.ghtml