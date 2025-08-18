Inmet alerta para ventos fortes que podem movimentar dunas e invadir construções na orla do RN; veja cidades
Alerta de ventos costeiros para o RN Divulgação/Inmet O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de fortes ventos costeiros que podem atingir 23 municípios do Rio Grande do Norte. O fenômeno, de perigo potencial, pode movimentar dunas de areia e atingir construções na orla potiguar. Segundo o Inmet, o alerta é válido até 10h da quarta-feira (20). Veja lista dos municípios atingidos abaixo. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Veja cidades: Areia Branca Baraúna Caiçara do Norte Carnaubais Galinhos Grossos Guamaré Jandaíra João Câmara Macau Mossoró Parazinho Pedra Grande Pedro Avelino Pendências Porto do Mangue Pureza Rio do Fogo São Bento do Norte São Miguel do Gostoso Serra do Mel Tibau Touros Aviso da cor amarela, que representa perigo potencial, vale até 10h da quarta-feira (20). Maxwell Almeida Previsão de mais chuvas no final de semana no RN Veja os vídeos mais assistidos do g1 RN
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/08/18/inmet-alerta-para-ventos-fortes-que-podem-movimentar-dunas-e-invadir-construcoes-na-orla-do-rn-veja-cidades.ghtml