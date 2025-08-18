Prefeitura de Natal anuncia concurso da STTU com 120 vagas para agentes de mobilidade
Agentes da STTU interditam trecho de avenida no bairro Tirol Philipe Salvador/Inter TV Cabugi A Prefeitura de Natal publicou no Diário Oficial do Município a portaria que institui a Comissão Organizadora do concurso público da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (STTU). O certame vai oferecer cerca de 120 vagas para o cargo de agente de mobilidade, com exigência de nível superior. A Secretaria Municipal de Administração (Semad) ficará responsável por conduzir o processo. A comissão terá como principal atribuição a escolha da banca que organizará a seleção. Segundo a secretária de Mobilidade Urbana, Jodia Melo, o concurso está inserido no processo de reestruturação e ampliação do quadro funcional da STTU. A previsão é que a seleção ocorra entre o fim de 2025 e o início de 2026, com conclusão e convocação dos aprovados até o primeiro semestre de 2026.
