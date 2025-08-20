Maior cajueiro do mundo tem poda adiada para fevereiro, diz Idema
Veja imagens aéreas do maior cajueiro do mundo A poda do maior cajueiro do mundo, em Parnamirim, na Grande Natal, prevista para ocorrer ainda em 2025, foi adiada para fevereiro do próximo ano. Segundo o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema), o motivo foi o início do período de floração da árvore. ➡️ O possível corte da árvore centenária gerou debates entre autoridades, ambientalistas, moradores e comerciantes no mês de junho, quando aconteceram audiências públicas sobre o tema. Há os que defendem o corte como medida preventiva, e aqueles que são contra pelo risco de afetar a saúde e longevidade da árvore, um dos pontos turísticos do litoral potiguar (veja detalhes mais abaixo). 📳Participe do canal do g1 RN no WhatsApp De acordo com o Idema, o período de floração da árvore já começou e segue até o mês de novembro deste ano. Já para os meses de dezembro e janeiro de 206 está previsto o período de frutificação da árvore, o que também impede que a poda seja realiza, de acordo com o órgão. A poda foi determinada pela Justiça em uma ação que corre na Justiça há mais de uma década. Segundo o Idema, o adiamento ocorreu porque o órgão precisou apresentar, de acordo com a determinação judicial, uma agenda de atividades para várias instituições, como Câmara de Vereadores de Parnamirim, o Ministério Público, trade turístico e comerciantes locais, o que alongou o cronograma. O Idema informou que neste período de floração e frutificação vai realizar um manejo fitossanitário para combater pragas que tem aparecido na planta, como cupim, por exemplo. A Justiça determinou a poda em maio do ano passado. O Idema prevê um investimento de R$ 200 mil no processo, que pode levar até seis meses. 🔎 O Cajueiro de Pirangi - que tem esse nome por estar na praia de Pirangi do Norte - é reconhecido desde 1994 pelo Livro dos Recordes, o Guiness Book, como o maior do mundo, tendo aproximadamente 10 mil metros quadrados de extensão. 🔎 O local é um ponto turístico tradicional no litoral do Rio Grande do Norte. Segundo o Idema, em 2024, mais de 350 mil turistas visitaram o cajueiro. FOTOS E VÍDEOS: Veja imagens aéreas do maior cajueiro do mundo SOB AMEAÇA? Poda no maior cajueiro do mundo divide opiniões no RN ENTENDA: Cajueiro no RN vai perder o posto de maior do mundo com poda RECURSO: MP pede estudo mais detalhado para poda do maior cajueiro do mundo Maior cajueiro do mundo fica em Parnamirim, na Grande Natal José Farias/Drone do Sol Ministério Público entrou com ação Em junho, o Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) entrou com um recurso pedindo à Justiça que a sentença que determina a poda fosse complementada com um estudo técnico mais detalhado antes de qualquer intervenção na árvore. O embargo do MP citou que houve omissão nos termos da sentença e também que o MP não foi intimado da decisão proferida. O MP se ateve ao trecho da decisão que cita que o Idema deve realizar em até 120 dias "um estudo prévio que viabilize a regular poda ou intervenções similares no Cajueiro de Pirangi que possibilite o bom desenvolvimento da formação, bem como compatibilizar o livre trânsito de automóveis, transeuntes e residentes nas proximidades da referida árvore sem pôr em risco a própria saúde do vegetal e dos particulares". Para o MP, a expressão "estudo prévio” se mostrou "excessivamente aberta e imprecisa". Segundo o MP, a decisão foi "omissa e insuficiente ao não especificar os elementos mínimos que devem constar no estudo prévio". Audiência pública discute necessidade de poda no Cajueiro de Pirangi Poda do cajueiro gera debate A possível poda do maior cajueiro do mundo dividiu opiniões. Movida há mais de uma década por moradores da região, a ação citava que a árvore avançou para fora do terreno delimitado, invadindo ruas e dificultando o trânsito em alguns trechos. Os moradores alegaram ainda que a árvore passou a ameaçar as propriedades privadas do entorno. Atualmente, é estimado que cerca de 1,2 mil metros da planta ultrapassam a área cercada. Em uma das avenidas que cercam o cajueiro, os galhos tomam metade da via. Em outra, uma plataforma foi construída anos atrás para suspender os galhos sobre a pista. Na decisão judicial, o juiz Airton Pinheiro julgou procedente a ação "para fins de garantir o livre trânsito de automóveis, transeuntes e residentes nas proximidades do Cajueiro de Pirangi". Cajueiro de Pirangi, no RN Foto: Pedro Trindade/Inter TV Cabugi Poda é necessária, defende Idema O diretor técnico do Idema, Thales Dantas, defendeu em audiências públicas na Câmara de Vereadores de Parnamirim que esse tipo de poda, inédita na árvore centenária, é uma medida para cuidar da planta. "O mais importante que a gente quer deixar para a população é que esse manejo fitossanitário é importante para cuidar da planta. São 137 anos e ela nunca passou por um processo realmente de poda fitossanitária". "O governo não está matando o cajueiro, muito pelo contrário. Essa poda realmente é necessária para a gente estar cuidando, inclusive para preservar, porque hoje, sem esse cuidado, pode acabar batendo um carro, causar problemas nos galhos", completou o diretor técnico do Idema. Poda do maior cajueiro do mundo, no RN, gera polêmica O que diz quem é contrário à poda? A bióloga Mica Carboni, que trabalhou no cajueiro, disse, em entrevista na audiência pública na Câmara de Vereadores de Parnamirim, que considera que a poda poderia representar uma "catástrofe" para a planta. De acordo com ela, o cajueiro se expandiu porque muitos de seus galhos tocaram o chão e também criaram raízes. Além de aumentar a árvore em tamanho, esse processo causa o rejuvenescimento da planta. "A poda de contenção pode gerar uma catástrofe para esse cajueiro. Porque seria podar indiscriminadamente galhos no entorno só para botar ele de novo dentro do tamanho que as pessoas acham que ele deve ter. Essa poda pode limitar o crescimento, pode atrofiar ele, pode gerar o envelhecimento acelerado dele, que rejuvenesce enquanto os seus galhos periféricos enraízam novamente", afirmou a bióloga. De acordo com Mica, o enraizamento dos galhos gera na planta os "hormônios da muda", que são devolvidos para toda planta mãe. A bióloga afirmou que artigos científicos explicam esse processo metabólico que geraria o rejuvenescimento da árvore. "Só assim esse cajueiro consegue frutificar com mais de 140 anos de idade. Um cajueiro normal frutifica até uns 40, 50 anos no máximo. E ele continua, continua vigoroso, justamente pelos seus enraizamentos, justamente por isso ele é o maior cajueiro do mundo", disse. Cajueiro de Pirangi, maior cajueiro do mundo Pedro Trindade/Inter TV Cabugi Vídeos mais assistidos do g1 RN
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/08/20/maior-cajueiro-mundo-poda-adiada-idema.ghtml