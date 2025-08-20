Homem é preso suspeito de ameaçar e queimar a própria mãe com cigarro em Natal
Polícia prende homem suspeito de agredir e ameaçar a mãe em Natal Foto: Divulgação Um homem de 26 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (19) suspeito de agredir, injuriar e ameaçar a própria mãe, uma idosa de 68 anos, em Natal. De acordo com a Polícia Civil, o caso aconteceu durante a madrugada. A vítima relatou que foi queimada com um cigarro, além de ter sofrido ofensas e ameaças de morte. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp A idosa foi até a Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência (Depid) e formalizou a denúncia. Os policiais localizaram e prenderam o suspeito no bairro do Alecrim, na Zona Leste de Natal. Ele foi levado à delegacia, passou pelos procedimentos legais e depois encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque Denúncia 181. Violência contra mulher: como pedir ajuda Veja os vídeos mais assistidos do g1 RN e
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/08/20/homem-e-preso-suspeito-de-queimar-e-ameacar-a-propria-mae-em-natal.ghtml