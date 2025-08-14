Mulher tem carro roubado e é feita refém quando buscava filho na escola na Grande Natal
Mulher tem carro roubado e é feita refém quando buscava filho na escola na Grande Natal Uma mulher teve o carro roubado e foi feita refém em Nova Parnamirim, na Grande Natal, na tarde desta quarta-feira (13). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi abordada por quatro homens quando buscava o filho na escola. O crime foi registrado por câmeras de segurança. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp O vídeo mostra que ela é retirada do banco do motorista e obrigada pelos criminosos a entrar no banco traseiro de veículo. Mulher tem carro roubado e é feita refém quando buscava filho na escola na Grande Natal Reprodução Os quatro homens entram no carro e fogem levando a vítima. Segundo a Polícia Militar, os criminosos tinham acabado de fazer um arrastão em uma casa no mesmo bairro e pegaram o carro para fugir. O veículo foi abandonado pouco tempo depois e a vítima foi liberada no bairro Planalto, na Zona Oeste de Natal. Um dos criminosos usava tornozeleira eletrônica. O monitoramento mostrou que ele estava no local do crime, ele foi preso e reconhecido pela vítima. Mulher tem carro roubado e é feita refém quando buscava filho na escola na Grande Natal Kléber Teixeira/Inter TV Cabugi
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/08/14/mulher-tem-carro-roubado-e-e-feita-refem-quando-buscava-filho-na-escola-na-grande-natal.ghtml