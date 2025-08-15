Motorista morre após carro colidir com caminhão durante ultrapassagem na BR-116, no Ceará

Um motorista de 35 anos, natural de Natal (RN), morreu na madrugada desta sexta-feira (15) após colidir de frente com um caminhão no quilômetro 90 da BR-116, em Chorozinho, Região Metropolitana de Fortaleza.





Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima tentava realizar uma ultrapassagem quando bateu contra o caminhão que seguia na direção contrária. O impacto foi tão forte que o homem ficou preso às ferragens e morreu no local.





O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar a retirada do corpo, enquanto a Perícia Forense esteve presente para analisar as circunstâncias do acidente.



