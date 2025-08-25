'Mulheres que Marcam' um dos maiores encontro de empreendedorismo do nordeste

Mais de mil mulheres participaram da 9ª edição em Natal, que movimenta a economia potiguar e fortalece a liderança feminina

Mais de mil mulheres se reuniram no Teatro Riachuelo, em Natal, para participar da 9ª edição do Encontro Mulheres que Marcam, já reconhecido como um dos maiores eventos de empreendedorismo do Nordeste. Com foco em posicionamento de marca pessoal e liderança feminina, o encontro reforça sua relevância ao inspirar mulheres e movimentar a economia do Rio Grande do Norte, impulsionando negócios comandados por empreendedoras em diferentes áreas.

Empreendedorismo feminino como motor da economia

Dividido em três pilares centrais — Identificar, Posicionar e Comunicar —, o evento proporcionou uma imersão estratégica para fortalecer a marca pessoal e a liderança feminina. Ao atrair participantes de várias cidades, o encontro ultrapassa fronteiras e se consolida como vitrine de protagonismo e de impacto econômico para Natal e para o estado.

Para a idealizadora e fundadora do projeto, Kênia Raissa, a importância vai muito além do aprendizado. “Cada edição é um espaço para que mulheres percebam seu valor, expandam sua rede de contatos e fortaleçam seus negócios. Ver participantes de outras cidades voltando para casa motivadas mostra que estamos impactando a economia e empoderando mulheres em todos os níveis”, afirmou.

Conteúdo, conexões e experiências

Entre os momentos mais aguardados, a estrategista de marketing digital Duda Vieira trouxe a palestra “O poder da comunidade para criar autoridade e diferenciação de marca pessoal”, que atraiu grande atenção do público. Após a apresentação, ela interagiu com as participantes e posou para fotos.

No dia seguinte, Duda participou ainda de um Talk Show no Restaurante Nau, reunindo executivas da Rede Mulheres que Marcam em um encontro exclusivo, repleto de insights e trocas de experiências.

Um evento que movimenta Natal

O Encontro Mulheres que Marcam já é apontado como um catalisador da economia local. A presença de mais de mil participantes impacta não apenas o setor de eventos, mas também áreas como turismo, hotelaria, gastronomia e transporte. Além disso, pequenos, médios e grandes negócios liderados por mulheres encontram no encontro uma oportunidade para expansão e novas parcerias.

Especialistas destacam que iniciativas deste porte ampliam o acesso a conhecimento, reduzem desigualdades de gênero no mercado e fortalecem a presença feminina no mundo dos negócios.

Expectativas para a 10ª Edição

Animada com o crescimento do projeto, Kênia Raissa confirmou que a próxima edição será ainda maior, com data a ser divulgada em breve. A expectativa é atrair um público ainda mais expressivo, ampliando o impacto econômico e social que o evento já exerce no estado.

“Estamos preparando algo grandioso, para que cada mulher saia não apenas com conhecimento, mas com ferramentas reais para transformar sua trajetória e seus negócios”, adiantou a fundadora.

Confira mais detalhes pelo o Instagram, acesse: @redemulheresquemarcam