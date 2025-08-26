Embratur destaca potencial do RN como destino turístico para prática de esportes náuticos e de aventura
Embratur destaca potencial do RN como destino turístico para prática de esportes náuticos e de aventura Rogério Vital O potencial do Rio Grande do Norte para a prática de esportes náuticos e de aventura é um dos destaques do Plano Brasis, desenvolvido pela Embratur, Ministério do Turismo e Sebrae para apresentar a diversidade turística e cultural do Brasil para atrair mais visitantes de outros países. De acordo com o documento, o território potiguar reúne condições únicas que o tornam destino estratégico para turistas que buscam experiências ligadas ao mar, ao vento e à natureza. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp “Não estamos na esquina do continente à toa. Nós temos os melhores ventos do país durante o ano inteiro e uma geografia que proporciona cenários deslumbrantes e experiências inesquecíveis. E temos apostado nisso para atrair cada vez mais visitantes", destaca Raoni Fernandes, diretor presidente da Emprotur. Em 2024, segundo dados do Plano Brasis, o estado recebeu 25,9 mil turistas internacionais via portão aéreo, retomando patamares próximos aos do período pré-pandemia. Já nos dois primeiros meses de 2025, o crescimento foi de 38% nas chegadas estrangeiras em relação ao mesmo período do ano anterior. Os principais mercados emissores são Argentina, Portugal, França, Itália e Espanha – países onde modalidades como kitesurf, windsurf, wingfoil e surfe têm grande apelo e já encontram no RN um cenário privilegiado. Destinos como Pipa, São Miguel do Gostoso e Barra do Cunhaú são apontados pelo documento como verdadeiros polos internacionais dos chamados “esportes de vento”, graças à constância dos ventos e à infraestrutura receptiva que alia pousadas, gastronomia e serviços turísticos. Segundo o Plano Brasis, a combinação de natureza exuberante, ventos constantes e diversidade de cenários coloca o RN em posição estratégica para consolidar-se como destino global de turismo de aventura e esportes náuticos, reforçando a imagem do Brasil no exterior. O Plano Brasis, desenvolvido pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) em parceria com o Sebrae, apresenta um diagnóstico baseado nos dados e nas características de cada região e alinha as estratégias e planos de ação para potencializar a atração de turistas internacionais para os estados. Festival Kite Master Embratur destaca potencial do RN como destino turístico para prática de esportes náuticos e de aventura Rogério Vital O Festival Kite Master 2025 reforça a vocação do Rio Grande do Norte como destino para a prática de esportes de vento. O evento acontece entre os dias 11 e 14 de setembro de 2025 na paradisíaca Barra do Cunhaú, no litoral sul potiguar, com disputas de kitesurf e wingfoil. A competição distribuirá R$ 40 mil em premiação e integra tanto a 2ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Wingfoil (ABWing), quanto a 1ª Etapa do Circuito Potiguar de Kite & Wing, organizado pela Federação de Esportes Náuticos do RN. O Festival Kite Master promete movimentar não apenas o esporte, mas também a economia local, com geração de renda em pousadas, restaurantes, comércio e serviços. A programação inclui ainda atrações culturais, ativações de marcas e ações de sustentabilidade, alinhando-se ao compromisso do RN com um modelo de turismo mais inclusivo e inovador. “Com o Festival Kite Master 2025, o Rio Grande do Norte não apenas reafirma sua vocação para os esportes náuticos, mas também reforça sua posição como destino global de turismo de aventura, aproveitando seus ventos e belezas naturais como ativos para o desenvolvimento sustentável do turismo”, destaca Henrique da Costa, organizador do evento. Embratur destaca potencial do RN como destino turístico para prática de esportes náuticos e de aventura Rogério Vital
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/08/26/embratur-destaca-potencial-do-rn-como-destino-turistico-para-pratica-de-esportes-nauticos-e-de-aventura.ghtml