Opinião! Em Nova Parnamirim e "Coophab", desenvolvimento a passo de tartaruga e estamos vivendo de "migalhas"

Imagem: Reprodução Instagram

Opinião! Ontem foi lançada uma nova linha de ônibus da Trampolim ligando a COOPHAB ao Midway. Sim! É motivo de comemorar, no entanto, apesar de parecer um avanço, é preciso refletir: até quando vamos continuar comemorando o mínimo? Medidas simples, que já deveriam ter sido implementadas há décadas, seguem sendo tratadas como grandes conquistas.

O desenvolvimento de Parnamirim — em especial regiões como Nova Parnamirim, COOPHAB e Parque das Árvores — avança em ritmo lento, quase parando. A população dessas áreas convive há anos com a falta de infraestrutura básica, transporte precário e abandono do poder público.

Chega de comemorar migalhas. O que estamos vendo é a repetição de promessas antigas sendo maquiadas como novidades. E a população, mais uma vez, paga a conta da omissão.







