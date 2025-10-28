Claudia Leitte faz show da turnê Intemporal em Natal: 'Mergulho na minha trajetória', diz cantora
Cantora Cláudia Leitte fará show nesta quinta (30) em Natal Nara Fassi A cantora Claudia Leitte se apresenta em Natal nesta quinta-feira (30) com o espetáculo da turnê "Intemporal", projeto que marca uma nova fase em sua trajetória artística. O show acontece no Teatro Riachuelo e promete momentos de conexão e proximidade entre artista e público, em um formato mais intimista e acústico. A capital potiguar foi uma das cidades escolhidas para receber o projeto, que estreou em setembro, em São Paulo, e também passa por Recife, Curitiba, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Em Natal, a noite também contará com a apresentação da cantora potiguar Vivi Nascimento, responsável por abrir o evento e celebrar a força da música local. "Tem sido muito mais especial do que eu imaginei. A vontade de realizar esse projeto não é de hoje, mas a construção e a oportunidade de realizá-lo vieram após reflexões que tive durante a pandemia. Esse é um projeto muito afetivo, intimista, em um formato que estou mais próxima das pessoas", disse a cantora em entrevista ao g1. Paulinho tá on: Cláudia Leitte apresenta show "Intemporal" em Natal O show é dividido em quatro etapas, como estações. "Sentir esse calor de pertinho tem sido especial demais e eu tenho uma história muito especial com Natal. Meu convite é para o público viver uma experiência: canto os sucessos da minha carreira, mas também trago clássicos da nossa MPB, como Rita Lee, Caetano, revisito artistas internacionais como Aerosmith, Bruno Mars, todos com uma adaptação acústica para o formato do show. Tem um pouco de tudo, é um mergulho na minha trajetória musical e acho que muitos também vão se encontrar nesse processo", afirma. O projeto "Intemporal" foi lançado ao vivo em 2024 e deu origem ao álbum de mesmo nome, disponível no Globoplay. O trabalho traz releituras de clássicos da música brasileira, como "Sozinho", de Caetano Veloso, "Prefixo de Verão", da Banda Mel, e "Deslizes", de Fagner, além de participações de Manu Bahtidão, Léo Santana, Marcus & Belutti e Tom Kray. Paralelamente à turnê, Claudia Leitte também lançou o álbum "Especiarias", que apresenta uma outra vertente de sua produção artística. "Eles são projetos que exploram minha veia artística de diferentes formas e acho muito importante isso. É desafiador se expor artisticamente, sair da zona de conforto, mas é fundamental! É uma parada quase terapêutica. Eles se conectam em um momento muito massa da minha vida, em que estou vivendo de forma mais consciente o meu propósito: fazer música que faça bem, que transforme, que toque as pessoas de verdade. É sobre isso que quero continuar construindo." Com a chegada do fim do ano, Claudia Leitte também prepara novidades para o verão e para o Carnaval de 2026. De acordo com ela, o "segundo ato" do álbum Especiarias trará novidades "e esse gostinho do que podemos esperar". Primeira atração confirmada do Carnatal 2025, Claudia também prometeu surpresas para os fãs do Bloco Largadinho, que tradicionalmente arrasta multidões na capital potiguar em dezembro. "Esse circuito já faz parte da minha história e do meu coração. Vou cantar as minhas novas músicas do verão, que estarão no ato II do álbum "Especiarias", pela primeira vez num trio no Carnatal, no Bloco Largadinho. Sabendo do que vem por aí, eu realmente acredito que vai ser o Carnatal das nossas vidas", concluiu. Serviço 📍 Show "Claudia Leitte – Intemporal" 🗓 Quinta-feira, 30 de outubro 📍 Teatro Riachuelo – Natal ⏰ Abertura dos portões: 20h 🎟️Ingressos: a partir de R$ 95 (aqui)
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/10/28/show-claudia-leitte-natal.ghtml