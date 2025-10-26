Banana ao creme: veja como fazer sobremesa
A banana é uma das frutas mais consumidas no mundo. Além de acessível, é versátil, podendo ser usada como ingrediente em preparações salgadas e doces. O Inter TV Rural deste domingo (26) apresentou uma receita que transforma essa fruta comum em uma sobremesa saborosa e muito fácil de preparar. Ingredientes 6 bananas grandes maduras 2 ovos 200 g ou ½ caixa de leite condensado 1 pitada de sal 150 ml de leite bovino Manteiga para untar a assadeira Modo de preparo Para começar, vamos preparar o creme. Em um recipiente espaçoso, colocamos os ovos e damos uma leve batida para facilitar a mistura. Na sequência, uma pitada de sal para temperar e o leite condensado. Misturamos bem. Após incorporar esses ingredientes, acrescentamos também o leite, aos poucos. Misturamos todos os itens até que fiquem homogeneizados. O creme base está pronto. Ele fica liso e bem liquido. O próximo passo é descascar as bananas e fatiar em rodelas, não muito finas. O formato do corte pode ser outro, dependendo da preferência. Separamos um recipiente que possa ir ao forno, untamos com manteiga (mas pode ser óleo ou desmoldante) e colocamos toda banana, em rodelas, na assadeira já untada. Após acomodar as bananas, vamos jogar por cima todo o creme. Levamos para assar em forno preaquecido entre 180° e 200°, até a superfície ficar levemente dourada. A sobremesa pode ser consumida quente ou fria. A preparação é ideal pra acompanhar um sorvete, de preferência, de creme.
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/10/26/banana-ao-creme-veja-como-fazer-sobremesa.ghtml