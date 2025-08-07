Elba Ramalho, Cíntia Chagas e Aldair Playboy: veja agenda cultural do fim de semana em Natal
Elba Ramalho se apresenta em Natal neste final de smeana Ronald Almeida O fim de semana em Natal tem uma programação cultural diversificada. Entre os destaques estão o show de Elba Ramalho no Teatro Riachuelo no sábado (9), a comédia "Minha nova ginecologista" na Casa da Ribeira, e a apresentação do cantor Elymar Santos no Boulevard Hall, na sexta (8). Também estão na agenda festivais religiosos, espetáculos infantis como "Os Fabulosos Amigos Digitais", sessões de circo, feiras multiculturais e festas em bares e clubes da cidade. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp O g1 reuniu dicas culturais disponíveis a partir desta quinta-feira (7) até segunda-feira (11). Veja abaixo: Quinta-feira (7) Cíntia Chagas - Oratória da Elegância Local: Holiday Inn Natal Horário: 18h30 Ingressos: a partir de R$ 139 (clique AQUI) Minha nova ginecologista Local: Casa da Ribeira Horário: 20h Ingressos: a partir de R$ 20 (clique AQUI) Circo Kroner Local: Arena das Dunas Horário: 20h (há sessões na sexta, sábado e domingo) Ingressos: a partir de R$ 30 (clique AQUI) Circo Razzani Local: BR-101 (próximo ao Centro Administrativo) Horário: 20h30 (há sessões na sexta, sábado e domingo) Ingressos: a partir de R$ 10 (clique AQUI) Sexta-feira (8) Festival Misericórdia Day Local: Teatro Riachuelo Horário: 18h Ingressos: a partir de R$ 80 (clique AQUI) Jubileu Filho Local: Sede Cultural DoSol (Lagoa Nova) Horário: 20h Ingressos: R$ 30 (clique AQUI) Elymar Santos Local: Boulevard Hall Horário: 23h Ingressos: a partir de R$ 100 (clique AQUI) Os Fabulosos Amigos Digitais Local: Teatro Alberto Maranhão Horário: 9h30 e 14h30 Ingressos: a partir de R$ 30 (clique AQUI) Especial Baú Local: Casanova Ecobar (Candelária) Horário: 20h Ingressos: entrada gratuita Sábado (9) Elba Ramalho Local: Teatro Riachuelo Horário: 21h Ingressos: a partir de R$ 120 (clique AQUI) Elba Ramalho abre festival de Música em Areia, no Brejo Festa no Barco Local: Redinha Horário: 13h30 Ingressos: a partir de R$ 60 (clique AQUI) Casa do Seu Jerimum Local: Seu Jerimum (Rua José Ferreira Sobrinho, 100, Candelária) Horário: 15h Ingressos: a partir de R$ 40 (clique AQUI) Uskaravelho Local: Wesley's Bar (Rua Alexandre Câmara, 1773, Capim Macio) Horário: 17h Ingressos: a partir de R$ 20 (clique AQUI) Bloody Dragon Local: Eletromusic Pub (Candelária) Horário: 21h Ingressos: R$ 15 (clique AQUI) SAMBAR & LOVE Local: Buraco da Catita (Ribeira) Horário: 21h Ingressos: a partir de R$ 30 (clique AQUI) Baile no Vale Local: Vogue Natal (Candelária) Horário: 22h Ingressos: R$ 20 (clique AQUI) Palco Maior - Aldair Playboy Local: Malca Club (Ponta Negra) Horário: 22h Ingressos: entrada gratuita (clique AQUI) Aldair Playboy canta "Se Isso Não é Amor" Os Fabulosos Amigos Digitais Local: Teatro Alberto Maranhão Horário: 17h Ingressos: a partir de R$ 30 (clique AQUI) Feira Multicultural Mãos do Potengi Local: Avenida do Contorno (Cidade Alta) Horário: 16h Ingressos: entrada gratuita Daniel Duncan Local: Natal Comedy Club (Candelária) Horário: 20h Ingressos: a partir de R$ 50 (clique AQUI) Prévia Casanova 15 anos Local: Casanova Ecobar (Candelária) Horário: 20h Ingressos: entrada gratuita Domingo (10) Feira Multicultural Mãos do Potengi Local: Avenida do Contorno (Cidade Alta) Horário: 16h Ingressos: entrada gratuita Segunda-feira (11) Segunda de Vagabundo Local: Rua Pereira Simões , 43 B, Rocas Horário: 20h Ingressos: entrada gratuita Veja os vídeos mais assistidos do g1 RN
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/o-que-fazer-em-natal-e-regiao/noticia/2025/08/07/elba-ramalho-cintia-chagas-e-aldair-playboy-veja-agenda-cultural-do-fim-de-semana-em-natal.ghtml