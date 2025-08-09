Sesc RN oferece 200 vagas gratuitas para cursos de valorização social; veja como se inscrever
Sesc RN abre inscrições para cursos gratuitos de valorização social Wanderley Costa/Secop Suzano O Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN) abre nesta segunda-feira (11) as inscrições para as turmas dos Cursos de Valorização Social que acontecerão no mês de março. São 200 vagas gratuitas, distribuídas pelas unidades de Natal (Cidade Alta e Zona Norte), Macaíba, Nova Cruz, Caicó e Mossoró. As inscrições podem ser feitas pela internet e na Central de Relacionamento da unidade em que se deseja a turma, até sexta-feira (15). É necessário apresentar documento de identidade (RG ou certidão de nascimento), CPF do candidato ou do responsável legal, comprovante de residência (com emissão inferior a 60 dias) e comprovante de renda. Os cursos disponíveis são: Salgados – Módulo 2, Decoração de Festa Infantil, Pintura de Imagem Sacra, Crochê, Macramê, Pintura em Tecido, Doces com Chocolate e Enfeites de Cabeça – Infantil. Cada turma oferece 20 vagas. Sesc oferece mais de 800 exames gratuitos de mamografia em Natal; veja como fazer O resultado com os nomes dos aprovados será divulgado no dia 22 de agosto. As aulas começam no dia 1º de setembro e seguem até 26 do mesmo mês, variando conforme a turma. Os cursos são destinados preferencialmente a trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, seus dependentes e estudantes da Educação Básica, desde que tenham renda familiar per capita de até dois salários mínimos, conforme o edital do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG). Cronograma e locais das turmas de setembro Salgados – Módulo 2 – Mossoró – 08 a 12/09, das 13h às 17h Decoração de Festa Infantil – Caicó – 01 a 05/09, das 18h às 22h Pintura de Imagem Sacra – Caicó – 22 a 26/09, das 18h às 22h Crochê – Módulo 3 – Zona Norte – 09 a 13/09, das 08h às 12h Macramê – Cidade Alta – 08 a 12/09, das 13h às 17h Pintura em Tecido – Módulo 2 – Cidade Alta – 15 a 19/09, das 13h às 17h Decoração de Festa Infantil – Nova Cruz – 08 a 12/09, das 18h às 22h Doces com Chocolate – Nova Cruz – 15 a 19/09, das 18h às 22h Enfeites de Cabeça Infantil – Macaíba – 08 a 12/09, das 13h às 17h Decoração de Festa Infantil – Macaíba – 15 a 19/09, das 13h às 17h
