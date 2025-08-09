CNH irregular, falta de placa e licenciamento vencido: caminhão com mais de 15 irregularidades é apreendido na BR-304, no RN
Caminhão circulava com mais de 15 irregularidades e foi retirado pela PRF em Assu Um caminhão foi retirado de circulação na BR-304, em Assu, no Rio Grande do Norte, depois que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) constatou mais de 15 irregularidades no veículo. A ação ocorreu na tarde do dia 5 de agosto. Entre os problemas estavam a ausência da placa traseira, licenciamento vencido desde 2019 e motorista sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, a fiscalização apontou pneus desgastados, para-choques danificados, limpador de para-brisa inoperante e problemas na iluminação traseira, itens que comprometem a segurança do caminhão e de outros usuários da rodovia. O caminhão foi apreendido para garantir a segurança de motoristas e pedestres. A PRF reforça que a fiscalização contínua é fundamental para evitar acidentes e garantir que apenas veículos em condições adequadas circulem pelas rodovias federais. Caminhão com mais de 15 irregularidades é apreendido pela PRF em Assu Reprodução/PRF
