Vacinação antirrábica em Natal: veja locais disponíveis neste sábado (16)
Vacinação antirrábica começa em Natal A Campanha de Vacinação Antirrábica 2025 contará com postos fixos e equipes realizando imunização porta a porta em diversos bairros de Natal neste sábado (16). Veja a lista abaixo. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) reforça que devem ser vacinados cães e gatos a partir de três meses de idade que ainda não tenham recebido a dose em 2025 e que não estejam em tratamento com medicamentos nos últimos 30 dias. Vacinação antirrábica em Natal tem postos fixos e equipes realizando porta a porta SMS/Divulgação A vacina é gratuita e representa a única forma eficaz de prevenção contra a raiva, doença infecciosa grave, com índice de letalidade próximo a 100%. A raiva é transmitida principalmente pela saliva de animais contaminados, geralmente por mordidas. A doença também pode ser adquirida por arranhões ou pelo contato da saliva com mucosas ou feridas abertas. Postos fixos de vacinação Distrito Sanitário Norte I Unidade de Vigilância de Zoonoses – Av. das Fronteiras, 1526, Conjunto Santa Catarina, Potengi – 8h às 16h UBS Pajuçara – Rua Barão dos Cocais, s/n, Pajuçara – 8h às 12h Distrito Sanitário Norte II UBS Panatis – Rua Milton Servilha Brito, 994, Conjunto Panatis, Potengi - 8h às 12h Distrito Sanitário Leste UBS São João – Avenida Romualdo Galvão, 891, Tirol - 8h às 12h Distrito Sanitário Oeste Policlínica Oeste – Avenida Pernambuco, 251, Cidade da Esperança - 8h às 12h Distrito Sanitário Sul UBS Satélite – Rua das Carnaúbas, 7789, Pitimbu - 8h às 12h Vacinação porta a porta (8h às 12h) Distrito Norte I: Bairro Pajuçara Distrito Norte II: Bairro Nossa Senhora da Apresentação Distrito Leste: Bairros Rocas e Santos Reis Distrito Oeste: Bairro Bom Pastor Distrito Sul: Bairro Planalto
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/08/16/vacinacao-antirrabica-em-natal-veja-locais-disponiveis-neste-sabado-16.ghtml