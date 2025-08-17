VÍDEO: Baleias jubarte são vistas no litoral do RN
Baleias jubartes são vistas no litoral do RN Um grupo de baleias jubarte foi visto neste sábado (16) no litoral do Rio Grande do Norte. O registro foi feito na Praia de Malembá, em Senador Georgino Avelino, onde oito animais — uma fêmea e sete machos — nadavam a cerca de 16 quilômetros da costa. Também neste sábado, pescadores registraram uma baleia na altura da Praia do Meio, em Natal. Segundo pesquisadores, provavelmente era uma fêmea acompanhada de um filhote. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp O coordenador do Projeto de Monitoramento da Megafauna Marinha (Prommarn), Lídio Nascimento, explicou que, nesta época do ano, as jubartes procuram as praias do litoral brasileiro para reprodução e acasalamento. O período varia entre junho e novembro, quando elas retornam ao continente da Antártida. Baleias jubarte são vistas no litoral do RN Ele acrescentou que após esse período, os animais voltam à Antártida para se alimentar e repetem o ciclo anualmente, retornando ao Brasil a partir de maio. "Geralmente na primeira quinzena de novembro, elas começam a descer para Antártida, que é a área de alimentação, a gente não tem evidência dessas baleias se alimentando na nossa costa", afirmou. Segundo Nascimento, o comportamento registrado em Senador Georgino Avelino indica que os animais estavam em acasalamento. "Era um grupo de oito animais, geralmente a gente chama isso de grupo competitivo, animais engajados em atividade sexual, uma fêmea para vários machos, a gente não visualiza filhotes. Eles estavam saltando, batendo as caldas, movimentando as nadadeiras, isso caracteriza os machos disputando entre eles, para ter acesso a fêmea", explicou. Neste ano, mais de 60 baleias já foram registradas por pesquisadores, pescadores e surfistas no litoral do Rio Grande do Norte. O número é mais que o dobro do contabilizado no mesmo período de 2024, quando não chegou a 30. O pesquisador alertou ainda para os riscos que as jubartes enfrentam, como encalhe e morte em linhas de pesca. Ele orienta que, caso alguém veja uma baleia encalhada ou em risco, deve acionar imediatamente órgãos ambientais, a Polícia Ambiental ou ONGs que atuam na preservação marinha. Baleias jubarte são vistas no litoral do RN Reprodução Veja os vídeos mais assistidos do g1 RN
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/08/17/video-baleias-jubarte-sao-vistas-no-litoral-do-rn.ghtml