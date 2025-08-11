VÍDEO: Incêndio atinge apartamento na Grande Natal
Um incêndio atingiu na noite de domingo (10) um apartamento no térreo em um condomínio no bairro Passagem de Areia, em Parnamirim, na Grande Natal. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 20h. De acordo com a corporação, duas pessoas que estavam no imóvel saíram e pediram ajuda a vizinhos, que conseguiram conter as chamas antes da chegada dos militares. Os bombeiros entraram no apartamento e fizeram o rescaldo. A Neoenergia Cosern foi acionada para avaliar a rede elétrica do imóvel e cortou o fornecimento de energia apenas no apartamento atingido. Duas pessoas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Parnamirim após inalarem fumaça enquanto ajudavam a controlar o fogo. Elas foram liberadas no início da manhã desta segunda-feira (11). Segundo o Corpo de Bombeiros, uma perícia será feita para apontar a causa do incêndio. A suspeita inicial é de que tenha ocorrido um curto-circuito. Cosern foi acionada para avaliar a rede elétrica do imóvel Reprodução
