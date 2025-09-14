Aprenda a fazer mão de vaca com pirão
Mão de vaca com pirão

O Inter TV Rural deste domingo (14) exibiu a receita de um prato tradicional da culinária nordestina: mão de vaca com pirão. Essa iguaria cheia de sabores pode ser preparada com vários acompanhamentos, como arroz e feijão de corda. E, apesar de simples, tem alguns segredos no passo a passo.

Ingredientes

2 kg de mão de vaca
1 cebola roxa grande cortada em cubos
1 pimentão verde grande sem sementes em cubos
2 tomates grandes maduros sem sementes em cubos
3 pimentas de cheiro grandes sem sementes em cubos
3 dentes de alho grandes triturados
Cheiro verde, colorau, semente de coentro moída e louro a gosto
Sal, azeite e pimenta do reino a gosto
Água para cozimento
Farinha de mandioca para o pirão

Modo de preparo

O primeiro passo é temperar a mão de vaca para absorver os sabores. Vamos utilizar temperos simples, mas antes regamos a carne com um fio de azeite. Colocamos sal, semente de coentro moída e pimenta do reino. Importante lembrar de temperar de ambos os lados da peça de carne.

Após temperar, vamos deixar a carne na geladeira por cerca de 2 horas, para que ela absorva bem o sabor dos temperos.

Depois desse intervalo, continuamos o preparo. Aquecemos uma panela grande no fogo, colocamos um fio de azeite e vamos selar os pedaços da mão de vaca. Aguardamos formar uma crosta dourada na carne. Quando isso acontecer, viramos a peça e repetimos esse processo com todos os pedaços de carne.

Quando todos os pedaços estiverem bem selados dos dois lados, reservamos.

Iniciamos o preparo dos vegetais na mesma panela, para pegar o sabor da carne. Colocamos a cebola para refogar nessa panela, em seguida o pimentão e a pimenta de cheiro. Enquanto os vegetais refogam, a crosta que se formou no fundo da panela vai se desprendendo e envolvendo os pedaços de vegetais.

Por último, adicionamos o tomate e o alho triturado. Refogamos um pouco mais e podemos acrescentar um pouco de colorau para dar cor ao refogado.

Nesse ponto, podemos retornar com os pedaços de carne para dentro da panela, para que a mão de vaca comece a pegar o sabor desse refogado. Em seguida, adicionamos água fervente e uma folha de louro. Vamos deixar a carne cozinhar nesse caldo.

É importante observar sempre a panela e completar com água (sempre fervente), sempre que necessário até que a carne fique macia e no ponto. Nesses intervalos, também é importante ajustar o sal e a pimenta.

A carne estará no ponto, quando espetarmos com o garfo e as fibras estiverem macias e sem resistência.

Acrescentamos cheiro verde, desligamos o fogo e separamos parte do caldo do cozimento da carne para preparar o pirão.

Em outra panela, colocamos o caldo e levamos ao fogo até ferver. A dica é umedecer um pouco a farinha com água e jogar dentro da panela com caldo, mexendo sempre, até o preparo ficar encorpado. O ponto ideal do pirão e a quantidade de farinha dependem do gosto. Bastam alguns minutos de fervura e ele estará pronto. Quem preferir pode finalizar com um pouco mais de cheiro verde e o prato está pronto.
