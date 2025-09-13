Vistoria na Ribeira identifica risco em prédios históricos de Natal
Vistoria na Ribeira aponta risco em prédios históricos de Natal Thiago César/Inter TV Cabugi As ruas e os prédios do bairro da Ribeira, em Natal, preservam parte da história da cidade e chamam atenção pela arquitetura que remete a outras épocas. No entanto, uma vistoria realizada neste sábado (13) constatou que muitos imóveis não recebem a manutenção necessária para resistir ao tempo. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Antigos casarões e imóveis que por muito tempo formaram o principal centro de comércio da capital foram alvo da ação conjunta do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea), da Defesa Civil de Natal e de outras entidades de fiscalização e segurança. Somente na Ribeira, mais de 60 prédios já estão interditados, segundo levantamento da Defesa Civil. O bairro histórico concentra o maior número de construções que oferecem risco à segurança. Vistoria na Ribeira aponta risco em prédios históricos de Natal Thiago César/Inter TV Cabugi Um relatório completo será elaborado com as informações coletadas nesta vistoria. A situação da Ribeira preocupa, mas não se restringe ao bairro. Neste ano, pelo menos três casos de desabamento parcial de prédios chamaram a atenção em Natal. Em 5 de junho, na Rua Alberto Silva, na Zona Leste, Damião Bezerra de Oliveira morreu após a marquise de um prédio em obras cair sobre ele enquanto caminhava pela calçada. No mesmo mês, três crianças ficaram feridas depois que a fachada de uma capotaria se soltou em Dix-Sept Rosado, na Zona Oeste. Ainda em junho, a marquise de uma padaria desabou no bairro Cidade da Esperança, também na Zona Oeste, mas não houve feridos. Parte de casarão desaba na Ribeira, em Natal Vistoria na Ribeira aponta risco em prédios históricos de Natal Thiago César/Inter TV Cabugi Veja os vídeos mais assistidos do g1 RN Veja os vídeos mi
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/09/13/vistoria-na-ribeira-identifica-risco-em-predios-historicos-de-natal.ghtml