Aprenda a preparar receita de moqueca de tilápia
moqueca de tilápia com legumes e leite de coco Inter TV Costa Branca A tilápia, peixe comum em várias regiões do Rio Grande do Norte, é a base de uma moqueca prática de preparar e cheia de sabor. A receita foi apresentada neste domingo (7) no Inter TV Rural e leva legumes, leite de coco e azeite de dendê. Ingredientes 1,2 kg de tilápia em posta 1 pimentão vermelho em rodelas 1 pimentão amarelo em rodelas 1 pimentão verde em rodelas 2 pimentas de cheiro em rodelas 2 tomates maduros em rodelas 2 cebolas roxas grandes em rodelas 2 dentes de alho triturados 500 ml de leite de coco Colorau, sal, cheiro verde, limão, azeite de dendê, água e pimenta-do-reino a gosto Modo de preparo O primeiro passo é temperar as postas de tilápia com sal e pimenta-do-reino. O peixe deve descansar na geladeira enquanto os vegetais são preparados. Em uma panela grande, de preferência de fundo grosso, aqueça um fio de azeite de dendê e refogue metade da cebola, dos pimentões, das pimentas de cheiro, do tomate e todo o alho. Acrescente um pouco de água, mexa e tampe a panela por alguns minutos até formar um molho encorpado. Na sequência, adicione colorau e acomode as postas de tilápia sobre o molho. Cubra o peixe com os vegetais restantes, organize em camadas e finalize com leite de coco, mais um fio de azeite de dendê, sal e pimenta. Tampe novamente a panela e deixe cozinhar por cerca de 10 minutos. O prato estará pronto quando o peixe estiver cozido, os legumes macios e o caldo consistente. Antes de servir, finalize com cheiro verde. Dica Quem preferir pode retirar um pouco do caldo da panela e preparar um pirão para acompanhar a moqueca.
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/09/07/aprenda-a-preparar-receita-de-moqueca-de-tilapia.ghtml