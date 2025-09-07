Dois presos fogem de penitenciária em Mossoró
Dois presos fogem da penitenciária Mário Negócio, em Mossoró Dois presos fugiram do Complexo Penal Estadual Agrícola Mário Negócio na região Oeste do Rio Grande do Norte, no final da tarde deste sábado (6). A informação foi confirmada pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap). Segundo a Seap, os fugitivos foram identificados como Jonathan Maxwell de Sousa Nunes, de 32 anos, e Ítalo George da Silva, de 26 anos. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp A pasta informou que eles eram considerados de boa conduta dentro da unidade, inclusive participando de atividades educacionais. LEIA TAMBÉM Dois presos fogem de cadeia em Mossoró Equipes das Polícias Militar e Penal realizam buscas em diferentes áreas de Mossoró e também na zona rural. Ainda não há informações sobre como ocorreu a fuga. Dois presos fogem do Complexo Penal Agrícola Mário Negócio em Mossoró Reprodução Outra fuga Essa não foi a primeira ocorrência do tipo registrada em 2025. Em junho, dois detentos conseguiram escapar da Cadeia Pública de Mossoró. Na ocasião, a suspeita foi de que eles tenham escalado a muralha após o horário de visitas. Um deles morreu em confronto com a polícia e o outro foi recapturado. Veja os vídeos mais assistidos do g1 RN
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/09/07/dois-presos-fogem-de-penitenciaria-em-mossoro.ghtml