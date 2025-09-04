Festival Forrozar, Abba Experience e Simone: veja agenda cultural do fim de semana em Natal
Cantora Simone na turnê 'Tô voltando' Bernardo Traad/Divulgação Natal tem uma programação variada nos próximos dias, com shows, espetáculos, festivais e atrações para diferentes públicos. Entre os destaques estão apresentações no Teatro Riachuelo, eventos ao ar livre e opções gratuitas pela cidade. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp O g1 reuniu dicas culturais disponíveis a partir desta quinta-feira (4) até segunda-feira (8). Veja abaixo: Quinta-feira (4) Circo Kroner Local: Arena das Dunas Horário: 20h (há sessões na sexta, sábado e domingo) Ingressos: a partir de R$ 30 (clique AQUI) Universal Park Local: Estacionamento da Arena das Dunas Horário: 17h (aberto no fim de semana) Ingressos: a partir de R$ 60 (vendas no local) Sexta-feira (5) Pearl Jam Symphonic Local: Teatro Riachuelo Horário: 20h Ingressos: a partir de R$ 100 (clique AQUI) QVATRE Local: Black Sheep (Candelária) Horário: 19h Ingressos: R$ 15 (clique AQUI) Planetone e Julia e os Moluscos Local: Wesley's Bar (Capim Macio) Horário: 21h Ingressos: R$ 10 (clique AQUI) Jp Forrozado e Melissa Farias Local: Afonso Pub (Petropólis) Horário: 21h Ingressos: a partir de R$ 40 (clique AQUI) Sábado (6) Simone Local: Teatro Riachuelo Horário: 21h Ingressos: a partir de R$42 (clique AQUI) Festival Forrozar Local: Arena das Dunas Horário: 19h Ingressos: a partir de R$95 (clique AQUI) Samba de Arruar Local: Largo Ruy Pereira (Cidade Alta) Horário: 14h Ingressos: entrada gratuita Sunset Tattoo Expo Natal Local: Rua Francisco Gurgel, 33, Ponta Negra Horário: 10h Ingressos: a partir de R$ 20 (clique AQUI) Samba do Largo Local: Rua Chile, Ribeira Horário: 15h Ingressos: gratuito (clique AQUI) MONTGOMERY Local: Black Sheep (Candelária) Horário: 19h Ingressos: a partir de R$ 15 (clique AQUI) Banda Café 20 Anos Local: 294 Bar Horário: 19h Ingressos: R$ 20 (clique AQUI) BDAY DA LOOP Local: Loop Music Pub (Ponta Negra) Horário: 20h Ingressos: a partir de R$ 20 (clique AQUI) Independência e Rock 2.0 Local: Whiskritório Pub (Capim Macio) Horário: 21h Ingressos: a partir de R$ 30 (clique AQUI) Frisson Latina Local: Clube Frisson Horário: 21h Ingressos: entrada gratuita Linda Roda de Samba Local: Buraco da Catita Horário: 21h Ingressos: a partir de R$30 (clique AQUI) Domingo (7) Abba Experience In Concert Local: Teatro Riachuelo Horário: 20h Ingressos: a partir de R$ 75 (clique AQUI) A Bela e a Fera In Concert Local: Teatro Riachuelo Horário: 17h Ingressos: a partir de R$ 80 (clique AQUI) Forró do Kintal II Local: O Kintal II - Casa Show (Potengi) Horário: 16h Ingressos: a partir de R$ 20 (clique AQUI) Brasil no talo (Funk + Brasilidades) Local: Clube Frisson (Ribeira) Horário: 21h Ingressos: entrada gratuita Festival Rap_Presenta Local: Praia de Miami Horário: 14h Ingressos: entrada gratuita Segunda-feira (8) Segunda de Vagabundo Local: Rua Pereira Simões , 43 B, Rocas Horário: 20h Ingressos: entrada gratuita Veja os vídeos mais assistidos do g1 RN K
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/o-que-fazer-em-natal-e-regiao/noticia/2025/09/04/festival-forrozar-abba-experience-e-simone-veja-agenda-cultural-do-fim-de-semana-em-natal.ghtml