Humberto Gessinger, Paralamas e Durval Lelys: veja agenda cultural do fim de semana em Natal
A programação cultural deste final de semana em Natal traz shows, teatro, comédia e eventos para todas as idades e públicos. Entre as atrações, estão apresentações musicais de bandas locais e nacionais, espetáculos de humor, eventos infantis e festas em diferentes pontos da cidade. O g1 reuniu dicas culturais disponíveis a partir desta quinta-feira (11) até segunda-feira (15). Veja abaixo: Quinta-feira (11) Pedra Letícia Local: Teatro Riachuelo Horário: 21h Ingressos: a partir de R$ 60 (clique AQUI) Sexta-feira (12) Humberto Gessinger Local: Teatro Riachuelo Horário: 21h Ingressos: esgotados (clique AQUI) Akelesamba entre Amigos Local: Espetinho dos Amigos (Nova Parnamirim) Horário: 19h Ingressos: R$ 10 (clique AQUI) Mosh Sessions Local: Backstage Bar (Cidade Alta) Horário: 20h Ingressos: a partir de R$ 25 (clique AQUI) Coisas Brasileiras Local: Clube Frisson (Ribeira) Horário: 21h Ingressos: entrada gratuita Forró Beach com Banda Corcel 2 Local: Restaurante Caxangá (Pipa) Horário: 20h Ingressos: R$15 (vendas no local) Sábado (13) Três Mulheres Altas Local: Teatro Riachuelo Horário: 20h Ingressos: a partir de R$25 (clique AQUI) Enfermeiro Sincero Local: Natal Comedy Club (Candelária) Horário: 20h Ingressos: a partir de R$50 (clique AQUI) O Melhor Festival Infantil do Ano Local: Prainha (Via Costeira) Horário: 16h Ingressos: a partir de R$ 35 (clique AQUI) Nega Jú e Suas Raizes Local: Espaço Celebrar (Parnamirim) Horário: 18h Ingressos: a partir de R$ 30 (clique AQUI) Dyonisia Local: Zona Abissal (Capim Macio) Horário: 19h Ingressos: a partir de R$ 15 (clique AQUI) Magníficos Local: Buraco da Catita (Ribeira) Horário: 21h Ingressos: a partir de R$ 30 (clique AQUI) EVEHIVE Local: Clube Frisson (Ribeira) Horário: 21h Ingressos: R$ 25 (clique AQUI) Palco Maior - Fatsync Local: Malca Club (Ponta Negra) Horário: 22h Ingressos: entrada gratuita Trivela do Asa - Durval Lelys Local: Arena das Dunas Horário: 16h Ingressos: a partir de R$200 (clique AQUI) After Trivela Natal Local: Arena das Dunas Horário: 21h Ingressos: a partir de R$40 (clique AQUI) Domingo (14) Paralamas no Boulevard Local: Boulevard Hall Horário: 19h Ingressos: a partir de R$ 120 (clique AQUI) Deco Machado - Testemunha De Oxalá Local: Natal Comedy Club (Candelária) Horário: 20h Ingressos: a partir de R$ 50 (clique AQUI) Domingo na Ovelha Local: Black Sheep (Candelária) Horário: 14h Ingressos: a partir de R$ 20 (clique AQUI) Segunda-feira (8) Segunda de Vagabundo Local: Rua Pereira Simões , 43 B, Rocas Horário: 20h Ingressos: entrada gratuita
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/o-que-fazer-em-natal-e-regiao/noticia/2025/09/11/humberto-gessinger-paralamas-e-durval-lelys-veja-agenda-cultural-do-fim-de-semana-em-natal.ghtml