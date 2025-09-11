Unidades de Conservação do RN poderão ser adotadas; entenda como funciona
RN sanciona lei que permite adoção de áreas em Unidades de Conservação Idema/Divulgação O Governo do Rio Grande do Norte sancionou uma lei que institui o programa RN Mais Verde. A iniciativa, executada pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema), permite a adoção de áreas em Unidades de Conservação Estaduais por pessoas físicas, empresas e organizações. A proposta busca ampliar o cuidado, a manutenção e a recuperação dos espaços, com objetivos voltados à preservação de recursos naturais, fauna, flora e ecossistemas. Também está prevista a utilização das áreas para turismo sustentável, lazer, recreação e educação ambiental. Segundo a lei, a adoção não transfere a posse da área, mas garante que os adotantes assumam responsabilidades de manutenção, conservação e revitalização, por meio de um Termo de Parceria firmado com o Estado. Empresas ligadas à comercialização de produtos nocivos ao meio ambiente não poderão participar. Os parceiros habilitados poderão executar projetos paisagísticos, promover atividades culturais e educativas, além de instalar placas de identificação informando a adoção. A coordenadora da Unidade de Gestão da Biodiversidade (UGBio) do Idema, Iracy Wanderley, disse que a medida aproxima a sociedade da gestão ambiental. "O Programa RN Mais Verde é uma oportunidade de aproximar a sociedade da gestão das nossas Unidades de Conservação. Quando cidadãos, empresas e comunidades se envolvem diretamente nesse cuidado, nós multiplicamos esforços em prol da preservação e ampliamos os benefícios ambientais, sociais e educacionais para toda a população", afirmou. As propostas de adoção deverão ser apresentadas ao Idema por meio de uma Carta de Intenção acompanhada de um projeto detalhado, contendo plano de manutenção e conservação da área escolhida. Atualmente, o Rio Grande do Norte conta com 11 Unidades de Conservação Estaduais, que somam cerca de 253 mil hectares, o equivalente a 2,41% do território potiguar — sendo 2,14% da área continental e 14,53% da área marinha. Unidades de Conservação Estaduais do RN: Área de Proteção Ambiental Bonfim-Guaraíra Área de Proteção Ambiental Dunas do Rosado Área de Proteção Ambiental Jenipabu Área de Proteção Ambiental Piquiri-Una Área de Proteção Ambiental dos Recifes de Corais Parque Ecológico do Cabugy Parque Estadual Dunas do Natal "Jornalista Luiz Maria Alves" Parque Estadual Florêncio Luciano Parque Estadual Mata da Pipa Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão Monumento Natural Caverna – Mona Martins Parque Nacional da Furna Feia é aberto para visitação no RN
