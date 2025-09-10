Mãe é feita refém pelo próprio filho em Natal, diz PM

Um homem manteve a própria mãe refém durante um surto psicótico na madrugada desta terça-feira (9), no bairro Potengi, Zona Norte de Natal.





De acordo com a Polícia Militar, o homem estava armado com uma faca e utilizou um botijão de gás como barricada para impedir a aproximação dos agentes.





Diante da gravidade da situação, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado. A equipe isolou a área e iniciou uma negociação que durou cerca de uma hora. Para conter o suspeito e garantir a segurança da vítima, os policiais utilizaram uma arma de incapacitação neuromuscular (arma de choque) e conseguiram entrar no imóvel.





A mãe foi retirada sem ferimentos. O homem foi algemado e, junto com a vítima, recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ambos foram encaminhados à Delegacia de Plantão da Zona Norte, onde o caso foi registrado.



