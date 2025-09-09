Suspeito de matar mulher a facadas é preso no interior do RN
Suspeito de feminicídio é algemado após se entregar à polícia no interior do RN Cedida Um homem apontado como principal suspeito de matar uma mulher a facadas, na manhã do último domingo (7), em Santa Cruz, na região Agreste potiguar, foi preso nesta terça-feira (9) na zona rural do município. Segundo a polícia, o agricultor de 40 anos estava foragido desde o dia do crime e tinha se escondido em uma área de mata próxima ao sítio onde morava. Ele se entregou após perceber que estava cercado por policiais militares e civis, durante a manhã. Os policiais da 8ª Delegacia de Santa Cruz cumpriram um mandado de prisão temporária que tinha sido expedido nesta segunda (8) contra o homem, que optou por permanecer calado diante do delegado. Após os procedimentos na delegacia, foi encaminhado para o presídio de Nova Cruz. Dois feminicídios em um dia Segundo o delegado regional de Santa Cruz, Aroldo Chaves, a suspeita é de que o feminicídio tenha sido motivado por uma crise de ciúmes. O casal tinha passado cinco anos vivendo como marido e mulher e vivia há cerca de um ano em uma fase de idas e vindas no relacionamento. "Não tem nenhuma dúvida que foi ele. Ontem mesmo foram feitos depoimentos de testemunhas que presenciaram ele matando, de outras pessoas para quem ele falou que matou. Então, quanto à autoria, a gente não tem dúvida nenhuma. Mas, como ele se manteve em silêncio, essa questão do porquê, o que gerou, a acredita que foi uma crise de ciúme", afirmou. A vítima foi identificada como Maria das Vitórias da Silva, de 42 anos. Ela foi atingida pelos golpes de faca dentro de uma casa e morreu na calçada do imóvel, antes de receber qualquer socorro médico. Maria das Vitórias, de 42 anos, foi morta a facadas em Santa Cruz Reprodução "Ele começou dentro da casa, mas terminou de matá-la na calçada, em frente à casa", explicou o delegado. A Polícia Civil trabalha para concluir o inquérito e indiciar o suspeito, encaminhando o processo para a Justiça. A prisão temporária tem prazo de 30 dias.
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/09/09/suspeito-de-matar-mulher-a-facadas-e-preso-no-interior-do-rn.ghtml