Motociclista morre após ser atingido por motorista embriagado na Zona Norte de Natal
Motociclista morre após ser atingido por motorista embriagado na Zona Norte de Natal Um motociclista por aplicativo de 32 anos morreu na noite deste domingo (14) após ser atingido por um carro na Avenida Doutor João Medeiros Filho, Zona Norte de Natal. Segundo a Polícia Civil, o motorista do veículo estava embriagado, dirigia sem habilitação e tentou fugir após a colisão. Ele foi detido e vai responder por homicídio, lesão corporal, embriaguez ao volante e dirigir sem habilitação. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp A vítima foi identificada como Rafael Soares da Silva, que trabalhava com entregas. De acordo com a polícia, o acidente aconteceu por volta das 20h45. Imagens de câmeras de segurança de um comércio da região registraram o momento em que o carro atinge a moto conduzida por Rafael. O motociclista morreu ainda no local. O passageiro que estava na garupa foi arremessado e socorrido com escoriações leves para o Hospital Walfredo Gurgel. Segundo a Delegacia de Plantão da Zona Norte, o motorista do carro, um comerciante que estava acompanhado da esposa e de uma criança de 11 anos, havia se envolvido em uma discussão de trânsito momentos antes, mas com outro motociclista. Ele teria perseguido e atingido Rafael, que não tinha ligação com a briga. Após a colisão, o motorista tentou fugir e se escondeu em um bar próximo, mas acabou detido. O teste do bafômetro apontou alto nível de alcoolemia. Populares tentaram depredar e incendiar o carro dele, que precisou ser levado para um posto de gasolina e ficou sob escolta policial. Acidente aconteceu na Zona Norte de Natal Sérgio Henrique Santos/Inter TV Cabugi Vídeos mais assistidos do g1 RN
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/09/15/motociclista-morre-apos-ser-atingido-por-motorista-embriagado-na-zona-norte-de-natal.ghtml