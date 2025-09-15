Dois homens morrem e carro é incendiado após acidente na BR-101 na Grande Natal
Moradores incendeiam caminhonete após acidente com duas mortes na BR-101 na Grande Natal Um acidente deixou dois homens mortos na noite deste domingo (14) no km 54 da BR-101 Norte, na altura do distrito de Aningas, em Ceará-Mirim, na Grande Natal. Após a batida, moradores da região incendiaram a caminhonete envolvida, que ficou em chamas no meio da rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão foi do tipo traseira. A caminhonete, onde estavam o motorista, a esposa, e duas crianças - que não se feriram -, atingiu a motocicleta. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp O condutor da moto Neilson Varela do Nascimento, de 58 anos, e o passageiro João Paulo da Silva, de 55 anos, morreram no local. Revoltados com o acidente, moradores da região incendiaram a caminhonete. Imagens feitas logo após o acidente mostram o veículo em chamas no meio da BR-101. O incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. O motorista da caminhonete permaneceu no local até a chegada dos policiais rodoviários federais. Ele foi ouvido e liberado. Moradores incendeiam caminhonete após acidente na BR-101 Reprodução Vídeos mais assistidos do g1 RN
