Natal recebe turnê de 20 anos da dupla Jorge e Mateus
Jorge e Mateus fazem show em Natal no dia 27 de setembro Divulgação A dupla Jorge e Mateus desembarca em Natal no dia 27 de setembro para apresentar o show da turnê 20 anos, no gramado da Arena das Dunas. Os portões do estádio serão abertos às 20h para o público. Os ingressos estão à venda pela internet e na loja Zeiss, no Natal Shopping. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp O evento na capital potiguar também contará com shows de Belo, Zé Vaqueiro e Pedro Libe. Jorge e Mateus arrepiam Barretos com festival de hits antes da pausa Além de celebrar duas décadas de sucessos, esta turnê marca um momento único na trajetória da dupla. Após o encerramento da série de shows - em dezembro -, Jorge e Mateus farão uma pausa na carreira por tempo indeterminado. Jorge e Mateus anunciam pausa na carreira; antes, dupla fará turnê de 20 anos Jorge e Mateus arrepiam Barretos em festival de hits antes da pausa Veja setlist da turnê de 20 anos de Jorge e Mateus O repertório da turnê tem mais de 80 hits, com direito a blocos de pout-pourri de duas ou três canções. A lista tem as clássicas "Querendo Te Amar", "De Tanto Te Querer", "Tem nada a ver", "Fogueira", "Pode Chorar", "Voa Beija-Flor" e "Amor Covarde", além das recentes "Propaganda", "Pergunta boba", "Cheirosa", "5 regras", "Sosseguei", "Todo seu" e "Paradigmas". Belo se apresenta em Natal no dia 27 de setembro @off.contest/Divulgação
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/o-que-fazer-em-natal-e-regiao/noticia/2025/09/13/natal-recebe-turne-jorge-e-mateus-20-anos.ghtml