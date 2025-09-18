PF investiga suspeitos de compartilhar material de abuso sexual infantil no RN

Material apreendido em São Gonçalo do Amarante Divulgação/PFRN A Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (18) em Natal e São Gonçalo do Amarante, durante a 18ª fase da Operação Uiraçu. A investigação apura crimes de armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infantil na internet. De acordo com a PF, celulares foram apreendidos e passarão por perícia para subsidiar o inquérito. Os alvos são suspeitos de crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp A corporação também destacou que, embora a legislação brasileira ainda utilize o termo “pornografia infantil”, a comunidade internacional considera mais adequado o uso das expressões “abuso sexual” ou “violência sexual contra crianças e adolescentes”, por reforçarem a gravidade da violência praticada. A PF orienta pais e responsáveis a acompanhar a rotina digital dos filhos, conversar sobre riscos no ambiente virtual, monitorar o uso de redes sociais e aplicativos e estar atentos a mudanças de comportamento que possam indicar situações de risco. O nome da operação faz referência a uma ave de rapina conhecida como uiraçu, que ataca pequenos mamíferos, em especial filhotes, em alusão ao combate da polícia contra predadores sexuais que vitimam crianças e adolescentes. Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN

source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/09/18/pf-investiga-suspeitos-de-compartilhar-material-de-abuso-sexual-infantil-no-rn.ghtml